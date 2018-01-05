انتصار كبير من جبهة حرستا.. القوات الخاصة السورية تقتحم العمق

شن الجيش السوري هجوما لفكّ حصار المسلحين عن إدارة المركبات في حرستا حيث سيطر الجيش على كتل من الأبنية شرق مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق دمشق و مشفى البشر في محيط إدارة المركبات .

الجيش السوري وحلفاؤه يشنّون هجوماً باتجاه فكّ الحصار عن “ادارة المركبات” ويسيطرون على عدة كتل من الأبنية شرق مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق دمشق و مشفى البشر في محيط إدارة المركبات ، وسط قصف مدفعي وصاروخي وجوي مركز يستهدف نقاط المسلحين في المنطقة.

وأقر فيلق الرحمن بمقتل 17 مسلحاً من مسلحيه بينهم مسؤول عسكري بنيران الجيش السوري على جبهة ادارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية.

كما نفّذ سلاح الجو السوري غارة جوية دمّرت أحد المقرّات القيادية للمجموعات المسلحة في محيط إدارة المركبات، كما دمّر غرفة عمليات تنظيم جبهة النصرة في حرستا، وقُتل معظم قادة الهجوم على إدارة المركبات.

1- “حسن البوشي” الملقب بـ “أبو الفوز”.

2- طاهر المصري.

3- رامي عثمان.

4- باسل المبخر.

5- معتصم البشاش.

6- محمد طعمة.

7- محمود القالش.

8- أحمد الحاج علي.

9- محمد سنبل.

10- بلال البشير.

11- أبو محمود عاشور.

12- محمد عمار عبد العزيز.

13- ياسر نصرالله.

14- أحمد بيضون.

15- محمد خلدون عواد.

16- محمد كرنبة.

17 محمد عبد العزيز.

كما نشرت تنسيقيات المسلحين اسماء 52 قتيلاً بينهم 4 مسؤولين من بين عشرات المسلحين الذين قُتلوا بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 8 أيام الماضية .

والقتلى الذين قتلوا من هيئة تحرير الشام بنيران الجيش السوري هم:

1- مسؤول عسكري في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو محمد بن لادن”.

2- مسؤول ميداني في “حركة أحرار الشام” المدعو “خالد ابراهيم الخولي”.

3- مسؤول عسكري في “فيلق الرحمن” المدعو “حسن البوشي” الملقب بـ “أبو الفوز”.

4- أحد المسؤولين في المجموعات المسلحة المدعو “مسلم أبو أحمد”.

5- أبو دجانة الجزراوي انتحاري “هيئة تحرير الشام”.

6- أبو عمر أنصار “هيئة تحرير الشام”.

7- سليم أبو حمزة “هيئة تحرير الشام”.

8- أبو ثابت عتيبة “هيئة تحرير الشام”.

9- أبو الحارث الشامي “هيئة تحرير الشام”.

10- أبو يحيى القابوني “هيئة تحرير الشام”.

11- أبو أحمد القابوني “هيئة تحرير الشام”.

12- أبو أحمد قبة الشامي “هيئة تحرير الشام”.

13- أبو عدي جوبر “هيئة تحرير الشام”.

14- أبو قدامة الحسكاوي “هيئة تحرير الشام”.

15- أبو الوليد العربيني انتحاري “هيئة تحرير الشام”.

16- طاهر المصري “فيلق الرحمن”.

17- رامي عثمان “فيلق الرحمن”.

18- باسل المبخر “فيلق الرحمن”.

19- معتصم البشاش “فيلق الرحمن”.

20- محمد طعمة “فيلق الرحمن”.

21- محمود القالش “فيلق الرحمن”.

22- أحمد الحاج علي “فيلق الرحمن”.

23- محمد سنبل “فيلق الرحمن”.

24- بلال البشير “فيلق الرحمن”.

25- أبو محمود عاشور “فيلق الرحمن”.

26- محمد عمار عبد العزيز “فيلق الرحمن”.

27- ياسر نصرالله “فيلق الرحمن”.

28- أحمد بيضون “فيلق الرحمن”.

29- محمد خلدون عواد “فيلق الرحمن”.

30- محمد كرنبة “فيلق الرحمن”.

31- محمد عبد العزيز “فيلق الرحمن”.

32- حسن قاسم الملقب “أبو محمود” “حركة أحرار الشام”.

33- محمود مصطفى قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

34- أبو عبادة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

35- رضوان الأقرع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

36- أبو خميس بتول بلدة العبادة _ ريف دمشق.

37- علاء قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

38- أبو حمزة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

39- خالد سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

40- محمد عبدو طريش بلدة حران العواميد _ريف دمشق.

41- هشام جحا جوبر _دمشق.

42- محمد حبق الملقب “أبوعلاء”.

43- أحمد قاسم.

44- مصطفى القصران الملقب بـ “أبو محمد”.

45- خالد قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

46- أحمد الحلبية.

47- بسام توفيق القصيباتي.

48- حسن المرجي.

49- مهند الطير بلدة حزة _ريف دمشق.

50- أحمد العسس بلدة المليحة _ريف دمشق.

51- سامر دريدي بلدة المليحة _ريف دمشق.

52- أحمد أيمن مرعي.