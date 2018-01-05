فارس الشهابي و خالد العبود يجيبان على سؤال: ماذا قدمتما لسوريا عام ٢٠١٧

في سؤال توجهت به صاحبة الجلالة لعضوي مجلس الشعب خالد العبود وفارس الشهابي مفاده “ماذا قدمتما لسورية عام 2017” أجاب العبود:

لا أفصل عام 2017 عن السنوات السابقة والعمل ضمن البرلمان عمل مؤسساتي نحن نسعى ضمنه لإنجاح مشروع قانون ينال الأغلبية وأنا ضمن هذه الأغلبية، و قد لا أكون موافق على كل القرارات لكني جزء منها ولا أستطيع أن أعمل بمعزل عنها لأن العمل هنا يكون مؤسساتي لا ينفصل عن الكتلة السياسية.

وأضاف العبود.. لدي دور أعتز به ليس له علاقة بالبرلمان وإنما له علاقة مباشرة بـ خالد العبود وهو اصراري وتأكيدي على طبيعة العدوان على سورية منذ عام 2011 وهو عمل ثقافي وتوعوي والحصيلة كانت في عام 2017 .

بدوره قال فارس الشهابي في إجابته على نفس السؤال:

أرجو عدم سؤالي لأنني لا أعتبر نفسي قدمت شيئا وأجد نفسي مقصرا جدا حتى تعود الصناعة كما كانت إضافة إلى محاولتي العمل على تنزيل سعر الصرف.

ويمثل العبود محافظة درعا في مجلس الشعب عن حزب الوحدويين الإشتراكيين ويحمل إجازة جامعية في العلوم السياسية .

ويعتبر الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أحد أهم الصناعيين في حلب التي يمثلها في مجلس الشعب ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ولاية “أوهايو الأميركية” وهو أيضا رئيس لاتحاد غرف الصناعة السورية.

صاحبة الجلالة