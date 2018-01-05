سوريا على موعد مع منخفض جوي «عالي الفعالية»

ما يدعم التنبؤات الجديدة هو الحالة التي نشهدها: تقلبات على حالة الطقس، والرياح بدأت تنشط يرافقها هطل الأمطار وانخفاض ملموس على درجة الحرارة تزامناً مع وصول المنخفض الجوي الأطلسي.

مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحيانا وثلجياً فوق المرتفعات الجبلية العالية. حسب وكالة سانا.

كما توقعت الأرصاد أن تشتد البرودة والهطولات المطرية يوم الجمعة، وتصبح المنطقة تحت تأثير منخفض جوي عميق وعالي الفاعلية مصحوب بالأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح النشطة.

وأوضحت الأرصاد أن المنخفض يبدأ بالتلاشي ساعات صباح السبت مع بقاء احتمال هطولات مطرية تصبح ضعيفة.

الأرصاد قالت إن أمطار المنخفض ستكون عالية جداً، وخاصة على بادية الشام حيث الهطولات قد تتجاوز الـ 30 الى 40 مم ، وفي دمشق قد تتجاوز 30 مم وفي درعا والسويداء قد تكون الهطولات قريبة من 40 مم وفي بعض المناطق ستسجل أكثر من ذلك، بينما قد تزيد في مناطق السواحل عن 60مم، وذلك حسب جغرافية كل منطقة، وتبقى أمطار مناطق الشمال والوسط قريبة من 20 مم

وتعود الأجواء لتستقر لمدة تزيد عن أسبوع على الاقل مع عودة ارتفاع درجات الحرارة.