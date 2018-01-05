بالخريطة : الجيش السوري يبدأ هجوما معاكسا لفك حصار ادارة المركبات , حرستا

بدأت صباح اليوم وحدات الجيش السوري عملية عسكرية ضد ارهابيي جبهة النصرة واحرار الشام تهدف إلى فك الحصار عن نقطة ادارة المركبات في منطقة حرستا شمال العاصمة دمشق .

مصدر عسكري اكد لموقع مراسلون بان وحدات الجيش باشرت الهجوم انطلاقا من مواقعها في محور فرع المرور والامن الجنائي باتجاه حيي الحدائق والعجمي , وتمكنت القوات من تحرير اكثر من 20 مبنى اثر اشتباكات مع ارهابيي النصرة واحرار الشام .

ويساند الطيران الروسي والسوري تقدم قوات المشاة ويؤمن لهم التغطية اللازمة من خلال استهداف نقاط امداد المجموعات الارهابية باتجاه حي العجمي وبمحيط ادارة المركبات , محققا اصابات مباشرة في صفوفهم .

المصدر العسكري قال لمراسلون بان قوات الجيش باتت تبعد مسافة 500 متر فقط عن فك الحصار عن ادارة المركبات , في حين كانت المسافة الفعلية 800 متر قبيل العملية العسكرية صباح اليوم .

ويذكر ان المجموعات الارهابية كانت قد شنت هجوما خلال الاسبوع الاخير من شهر كانون الاول بدأته عبر ثلاثة مفخخات تمكنت فيه تحقيق تقدم بمحيط ادارة المركبات .

المصدر : موقع مراسلون