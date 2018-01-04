إعفاءات بالجملة في مشفى المواساة بعد جولة رئيس الحكومة

بعد جولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى مشفى المواساة بتاريخ 7/12/2017 للإطلاع على واقع العمل فيها والوقوف عند الشكاوى التي تقدم بها المواطنون وبناء على هذه الجولة وبعد عقد اجتماع في وزارة التعليم العالي بتاريخ 27/12/ 2017 بحضور وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق ومعاون الوزير للشؤون الصحية وعميد كلية الطب بجامعة دمشق ومدير عام مشفى المواساة الجامعي ومدير المشافي في الوزارة. وخلص الاجتماع إلى:

إنهاء تكليف كل من الدكتور زكوان قريط معاون المدير العام للشؤون الإدارية، ورئيس قسم الصيدلية ورئيس دائرة العقود ورئيس دائرة الخدمات حسام كيوان ، وإنهاء عقد الدكتورة لميس الأعور نظرا لعدم التزامها بالدوام والمناوبات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. بالإضافة إلى إنهاء تكليف كل من محمد الحاج، و أحمد طنطا، و بشار رزق من كافة المهام المكلفين فيها وعدم تكليفهم مستقبلا برئاسة أي دائرة أو شعبة، وتكليف البديل عن رئيسة التمريض بالمشفى ، واستبدال كافة أمناء المستودعات الموجودين بالمشفى وتم الطلب من إدارة المشفى استبدال رؤساء الشعب غير الفاعلين في المشفى ممن مضى على تكليفهم أكثر من أربع سنوات، وفرز أطباء أخصائيين من كافة الاختصاصات إلى الإسعاف الرابع والخامس وعلى مدار الساعة.

ومن نتائج الاجتماع ايضا إلزام كافة الأطباء المتعاقد معهم للعمل بالإسعاف بالعمل في قسم الإسعاف حصراً، وتقديم تقرير مفصل عن الأعمال والمراحل التي وصل إليها موضع توسيع العناية المشددة وبيان أسباب التأخير في الإنجاز، كما تم تكليف معاون المدير العام للشؤون الطبية للقيام بجولات صباحية ومسائية على كافة الأقسام ورفع تقرير يومي لإدارة المشفى وتقرير أسبوعي إلى الوزارة.

كما قرر المجتمعون فرض حسم 10% لمتعهد النظافة بالمشفى، وفرض تنبيه خطي للجنة الإشراف على النظافة وإنهاء تكليفهم باللجنة، والطلب من رئيس قسم الإسعاف إعداد تقرير يومي عن سير العمل بالإسعاف، والطلب من إدارة المشفى التأكد من عمل كافة الأجهزة بالمشفى بدقة وبشكل دوري، والطلب من كافة المشافي التدقيق جيدا في منح بدل المناوبات لأطباء التخدير وعدم صرف هذه المكافأة إلا لمن يثبت دوامه فعليا أثناء المناوبة، وعقد اجتماعات دورية في كافة المشافي برئاسة معاون الوزير للشؤون الصحية .