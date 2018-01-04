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بعد ما قاله الفلكي علي العيس عن حرستا منذ شهرين اليكم ما قاله اليوم و بماذا بشر السوريين

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منذ قرابة الشهرين افرد الفلكي المغربي علي العيس مجموعة من التوقعات نقلتها قناة العالم الفضائية ان معركة الحسم ستكون في حرستا ..

وكان العيس توقع معركة حرستا وقال ان معركة حرستا ستنتهي وجود الارهابيين بالكامل في دمشق وان المعركة سوف تنتهي بمقتل كهل حرستا ومفتن اهلها

وافرد العيس على صفحته الرسمية على الفيس بوك التوقعات التالية :

معركة حرستا مستمرة ولن تتوقف على حدود سيطرة المنطقة

الجيش السوري سوف يستكمل الانجاز العسكري بكامل الغوطة الشرقية

كهل حرستا قتل منذ اليوم الثاني وأبشر السوريين بالنصر الكامل .

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