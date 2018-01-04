إجرامهم امتد من طرطوس إلى ديرالزور .. القبض على أخطر عصابة

تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس بعد المتابعه المستمرة ونصب الكمائن المدروسة من إلقاء القبض على أخطر عصابة أشرار امتهنت ارتكاب الجرائم المختلفة على مدى بضعة أشهر.

وأفاد العميد عبد القادر سلطان رئيس الفرع أن العصابة ارتكبت جرائم الخطف والقتل ومقاومة السلطة واﻻعتداء على الحواجز الأمنية وإطلاق النار عليها (قتل شخص وإصابة آخر وسلب أسلحة الحاجز) ورمي القنابل على الدوريات وفي الساحات العامة وترويع المواطنين.. كما قامت باستدراج بعض سائقي السيارات وقتلتهم وسلبتهم سياراتهم وأموالهم. إضافة لسرقة المنازل والمزارع وسلب الدراجات النارية واﻻتجار بالأسلحة والذخيرة الحربية والمخدرات والعملة المزورة واغتصاب النساء بالإكراه بعد إعطائهن الحبوب المخدرة والتسبب بإصابتهن بأمراض نفسية وإحالة البعض منهن إلى مشفى الأمراض العقلية.‏

وأكد سلطان أنه تمت إعادة عدد من السيارات المسلوبة والمسروقات إضافة لمصادرة الأسلحة والذخيرة والعملة المزورة والمخدرات.. موضحاً أن طريقة إلقاء القبض على هذه العصابة الخطيرة مع أسلحتها كانت بطريقة احترافية ومدروسة وبدون تبادل إطلاق النار معها لأنه لو تمكنت العصابة من استخدام أسلحتها ﻻستشهد عدد من الضباط والعناصر.

هذا وقد اعترف أفراد العصابة الخمسة الذين ألقي القبض عليهم بارتكاب عدد من جرائم القتل في محافظات طرطوس وحلب ودير الزور، وما زال البحث جار عن باقي أفراد العصابة حتى إلقاء القبض عليهم جميعاً وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.‏

المصدر: الثورة