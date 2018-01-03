بالأسماء: الارهابيون يفقدون عشرات المسلحين والجيش السوري يفشل خطط النصرة في حرستا

نشرت تنسيقيات المسلحين أسماء 28 قتيلاً بينهم 3 مسؤولين من بين عشرات المسلحين الذين قُتلوا بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 5 أيام الماضية … القتلى هم:
1- مسؤول عسكري في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو محمد بن لادن”.
2- مسؤول ميداني في “حركة أحرار الشام” المدعو “خالد ابراهيم الخولي”.
3- أحد المسؤولين في المجموعات المسلحة المدعو “مسلم أبو أحمد”.
4- أبو الوليد العربيني انتحاري “هيئة تحرير الشام”.
5- أبو دجانة الجزراوي انتحاري “هيئة تحرير الشام”.
6- أبو عمر أنصار “هيئة تحرير الشام”.
7- سليم أبو حمزة “هيئة تحرير الشام”.
8- أبو ثابت عتيبة “هيئة تحرير الشام”.
9- أبو الحارث الشامي “هيئة تحرير الشام”.
10- أبو يحيى القابوني “هيئة تحرير الشام”.
11- أبو أحمد القابوني “هيئة تحرير الشام”.
12- أبو أحمد قبة الشامي “هيئة تحرير الشام”.
13- أبو عدي جوبر “هيئة تحرير الشام”.
14- أبو قدامة الحسكاوي “هيئة تحرير الشام”.
15- حسن قاسم الملقب “أبو محمود” “حركة أحرار الشام”.
16- خالد قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
17- محمود مصطفى قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
18- أبو عبادة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.
19- رضوان الأقرع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
20- أبو خميس بتول بلدة العبادة _ ريف دمشق.
21- علاء قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.
22- أبو حمزة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.
23- خالد سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.
24- محمد عبدو طريش بلدة حران العواميد _ ريف دمشق.
25- هشام جحا جوبر _دمشق.
26- محمد حبق الملقب “أبوعلاء”.
27- أحمد قاسم.
28- أحمد أيمن مرعي.
وكالات