الذهب في سوريا يرتفع إلى أعلى سعر في 4 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا صباح اليوم لأعلى مستوياتها خلال 4 أشهر، ليسجل غرام الـ21 سعر 17300 ليرة، فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 14826 ليرة.

وبدوره سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط ارتفع إلى 14826 ليرة، و قفز سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط إلى 19769 ليرة، وغرام الذهب عيار 12 قيراط إلى 9884 ليرة. وذلك وفق ما أورده موقع “بزنس2 بزنس” اليوم الأربعاء.

سعر الليرة الذهبية السورية ارتفع إلى 143 لف ليرة، في حين قفز سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 618 آلاف ليرة (مع 3 آلاف ليرة أجور الصياغة) .

أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً، فقد بلغ سعرها 151 ألف ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 143 ألف ليرة، أما الليرة الرشادية فبلغ سعرها 127 ألف ليرة.

من جانب آخر، تحسنت الليرة السورية أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل طفيف اليوم الأربعاء، وذلك عقب يوم من الارتفاع الكبير للعملات أمام الليرة.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق 468 مبيع، و465 شراء، أما بالنسبة لسعر الدولار وفق نشرة مصرف سوريا المركزي ، فبقي على 437.47 مبيع، و434 شراء.

فيما يتعلق ببقية العملات الرئيسية الأخرى، أصبح سعر اليورو 561 مبيع، و557 شراء.وهي العملة الرئيسية الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً أمام الليرة.

الليرة التركية سجلت أمام الليرة السورية سعر 115 مبيع و113 شراء، والدرهم الإماراتي 124 مبيع، و123 شراء.

الريال السعودي أصبح مبيعه بـ123، وشراء 121، بينما استقر الدينار الأردني على 665 مبيع، و660 شراء.