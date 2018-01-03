ترامب يُشعل حرب “الأزرار” النووية مع كوريا الشمالية

تغريدة أخرى مثيرة للجدل، يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رداً على نظيره الكوري الشمالي الذي سبق أن أعلن أن «الزر النووي جاهز على مكتبه».

ترامب قال إن لديه أيضاً «زراً نووياً» لكنه «أكبر وأقوى بكثير مما لديه، والزر الذي أملكه أكثر فعالية»

وكان كيم جونغ أون توعد في خطاب تلفزيوني للأمة بمناسبة حلول عيد رأس السنة أن «الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائماً على مكتبي، وهذا واقع وليس تهديداً»

تغريدة ترامب جاء فيها: «قال كيم جونغ أون إن (الزر النووي موجود باستمرار على مكتبه). هل يمكن لشخص ما، من فضلكم، إبلاغ نظامه الذي يعضه الجوع أن لدي أيضا زرا نوويا، لكنه أكبر بكثير وأكثر قوة مما لديه، والزر النووي عندي قيد الاستعمال»

تجدر الإشارة إلى أن التباري بالنووي، لن تقتصر آثاره على البلدين اللدودين طبعاً.