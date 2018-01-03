في دمشق وريفها .. القبض على “زعيم عصابة” تمتهن بيع العقارات بطريقة التزوير !

انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على حماية الإخوة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وضبط كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم، وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي بوجود شخص يمتهن جرائم التزوير والنصب والاحتيال على المواطنين.

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض عليه في احدى المزارع في ريف دمشق ومصادرة بندقية حربية كانت بحوزته وقد حاول استخدامها للفرار، وتبيّن أنه يدعى ( خ . ب )، وبتحري المزرعة ضبط فيها عدة وثائق قيد عقارية تم التحرز عليها، وبالتحقيق معه اعترف أنه يتزعم عصابة تمتهن بيع العقارات بطريقة التزوير والنصب والاحتيال على المواطنين بالاشتراك مع المقبوض عليهم سابقاً بجرائم التزوير كل من المدعوين: (ح . ق ) و(م . خ ) و(س. هـ) و(س. ط) والمدعوة (ر . ب) وأشخاص متوارين، وقيامهم ببيع عدة عقارات مملوكة للغير في محافظتي دمشق وريف دمشق، أو محاولة بيعها بطريقة التزوير مقابل المنفعة المادية، وقد بلغ عدد هذه العقارات ما يقارب العشرين عقاراً.

مازالت التحقيقات مستمرة حتى إلقاء القبض على المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.

المصدر: وزارة الداخلية