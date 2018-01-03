إدارة السورية للنقل والسياحة توضح : هذه هي القصة الحقيقية لـ (روز ماري).

أوضحت الإدارة الجديدة للشركة السورية للنقل والسياحة لسيريانديز الأسباب الحقيقية للتهجَّم على سير العمل في فندق دريكيش ( روز ماري) ، ومحاولات إثارة الغبار على هذه الحقائق ، تحت عناوين برّاقة تتصل بمكافحة الفساد ، وذلك نتيجة عدم استمرار المتعهد السابق بأعمال المرحلة الثانية.

مشيرةً إلى ان المتعهد المذكور ، يعمل لدى المدير السابق للشركة ، والذي كان قد سلمه اعمال فندق (دريكيش) وأعمال مكتب طرطوس واستثمار المطعم في منتجع (بلوبي) وقد أنهى المرحلة الاولى من الفندق ، وهي عبارة عن موقع عام وصالة مطعم وتراس وصالة مطبخ بكمية كبيرة من التجاوزات ، وسوء التنفيذ ، وذلك بمبلغ تجاوز مائة مليون ليرة ، وتم تسليم المرحلة الثانية ، والتي تتألف من صالات تجارية بمساحة تزيد عن المطعم ، وطابقين من الغرف الفندقية بمبلغ ٨٥ مليون ليرة فقط ، وذلك من خلال استدراج عروض بالظرف المختوم ، مما أدى لفشل المتعهد المذكور .

وفي التفاصيل بيّنت إدارة السورية للنقل والسياحة ، حقيقة سير الأعمال في فندق ( روز ماري) بالدريكيش ، وذلك بعد قيام الإدارة الحالية بايقاف المتعهد السابق من الاستمرار بالعمل بالفندق ، بعد انهائه المرحلة الاولى ، وإعطائه لنفسه حق الاستمرار بالمرحلة الثانية دون اي تكليف ، سواء بطريقة استدراج العروض أو بالتكليف المباشر ، ودون أي اتفاق حتى .

نافيةً أن يكون وزير السياحة قد أوقف العمل بالفندق وأعاد طرح المناقصة ، علمآ انه لا توجد اية مناقصة خلال فترة المتعهد السابق ، والذي تسلم العمل بتكليف مباشر من الادارة السابقة للشركة المتمثلة بالمدير السابق ن ).

مشيرةً إلى ان المناقصة أجريت بعد تسلم الادارة الجديدة ، عبر استدراج عروض بالظرف المختوم لإكمال المرحلة الثانية بعد ان تأخر العمل بسبب الكم الكبير من سوء التنفيذ ، حيث وصل الى حد تغيير كامل بالأعمال العقدية الموكلة ، و قام المتعهد المشار اليه على سبيل المثال لا الحصر، بأعمال جلي للبلاط القديم للمطعم والمطبخ ، عوضآ عن تبليطه بالغرانيت الجيد ، كما هو مذكور في شروط العقد ، كما قام بصب الترّاسات بالاسمنت فقط ، عوضآعن السيراميك الجيد ، كما هو مذكور بالعقد ، وقام بتمديد الكهرباء في المطاعم والمطابخ بتجهيز منزلي ضعيف ، بدلاً من تجهيز صناعي لتحمل الأحمال الكبيرة .

مؤكدةً إنه تمّ إكساء واجهة الفندق بحجر رملي ، سرعان ما بدأ بالتساقط مع أول هطول للأمطار ، وكذلك عدد من الاعمال التي لم تنفذ أصلا ، حيث قامت إدارة الشركة آنذاك بصرف أسعار كافة هذه الاعمال ، على أنها منفذة بالكامل وذهبت إلى اكثر من ذلك ، حيث تم الاتفاق مع المتعهد المذكور وتوكيله بأعمال إضافية موجودة أصلاً في العقد ، وتمّ صرف أسعار هذه الاعمال مرتين ، علمآ ان بعضها لم يتم تنفيذه أصلا .

وأضافت إدارة السورية للنقل والسياحة : بعد فشل المتعهد السابق باستلام أعمال المرحلة الثانية ، نتيجة طرحها ضمن استدراج عروض بالظرف المختوم حسب الأصول وموثقة وبعد أن قامت الشركة بإصلاح اعمال المرحلة الاولى وإيقاف ماتبقى من صرفيات للمتعهد المذكور ومطالبته بإعادة جزء من المبالغ التي استلمها عن اعمال لم ينفذها ، وبناءً عليه قام المتعهد بمطالبة شركائه بتحمل أعباء هذه المطالبات حيث قاموا بكيل الاتهامات في محاولة لتضليل الرأي العام ، والفرار من الملاحقة القضائية التي تفصل في هكذا تجاوزات.

مؤكدةً أن اعمال المرحلة الاولى تعتبر قليلة نسبة للمرحلة الثانية ، وان كلفتها تجاوزت المرحلة الثانية بمبالغ كبيرة ، وعليه قامت الشركة بتشكيل لجان بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرطوس لبيان هذه التجاوزات بالصور والوثائق لطرحها امام القضاء المختص ، مؤكداً أن إدارة الشركة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كاملةً .

يشار إلى أن الإدارة الجديدة للشركة السورية للنقل والسياحة تعمل على تلافي الأخطاء ، التي تم ارتكابها في منتجع (بلو بي ) .

إدارة السورية للنقل والسياحة توضح : هذه هي القصة الحقيقية لـ (روز ماري). السابق 1 من 3 التالي

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