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بالفيديو : “كولون” تطهر سوريا من الإرهابيين

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استخدمت القوات السورية التي تقوم بعمليات ضد الإرهابيين في بيت جن في منطقة مرتفعات الجولان الشاحنة “زيل-157ك” بمدفع عيار 23 ملم “زو-23-2”.

ونشر في الانترنت فيديو يظهر فيه مشاركة هذه الشاحنات النادرة في تلك المنطقة.

وتظهر في الآونة الأخيرة، في منطقة النزاع، سيارات روسية قديمة بكثرة، مثل “زيل-131″، “غاز-66″، ولكن “زيل-157ك” لم تظهر لفترة طويلة.

على الرغم من أن هذه الأليات استخدمت في وقت سابق بكثرة في حرب 1967، 1973، ظهرت هذه الشاحنات في الحرب الأهلية في لبنان وأحداث عام 1982.

وقد أطلق الجيش السوفييتي، على هذه السيارات الأسماء “زاخار”، “كولون”، “التمساح”، وما إلى ذلك، وتم إنهاء إنتاجها في أوائل التسعينات. وقبل ذلك، استبدلت بالمعدات الحديثة.

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