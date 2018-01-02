ليلة شديدة البرودة على دمشق .. وهبات رياح لامست 49 كلم بالساعة !

ليلة شديدة البرودة منتظرة في دمشق وأغلب المناطق الداخلية اليوم , وهبات الرياح النشطة مستمرة حتى ليل يوم غد الثلاثاء خصوصاً على دمشق و الجنوب السوري والمناطق الشرقية والوسطى.

الصورة تظهر أن بعض هبات الرياح لامست منذ قليل في دمشق وماحولها حدود 49 كلم بالساعة ! وتستمر الرياح النشطة بالتأثير حتى ليل يوم غد الثلاثاء بهبات رياح أقصاها 45 كلم بالساعة , فيما ستسجل درجات الحرارة ليل اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء بدمشق 5 درجات فقط وتكون أقل على المرتفعات الجبلية والقنيطرة والجولان المحتل , وباقي المناطق الداخلية الحرارة مابين 5 و 7 درجات لا أكثر.

فرص الأمطار مستمرة في اليومين القادمين ” الثلاثاء و الأربعاء ” ولكن كحالة عدم إستقرار متوسطة لضعيفة الفعالية وذلك على المحافظات الساحلية والمناطق الجنوبية وربما تشمل الزخات دمشق على فترات متباعدة , تشتد الفعالية يوم الأربعاء بأمطار غزيرة على فترات في أغلب المناطق الساحلية وتمتد الأمطار لتشمل كل من حماه و إدلب و حلب خصوصاً بعد ساعات الظهر إن شاء الله.

أخيراً … نبشركم بأن منخفض الخميس و الجمعة لازال ثابت حتى اللحظة والتحديثات مبشرة لدمشق وجميع المحافظات السورية بأمطار مميزة إن شاء الله .

المصدر : هوى الشام