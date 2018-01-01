تغييرات وزارية في سوريا.. وزير جديد للدفاع و الصناعة و الاعلام

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 1 للعام 2018 في اليوم الاول من العام الجديد، و القاضي بتسمية كلّ من السادة العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع، محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة، عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام.

هذا و جاء العماد علي عبدلله أيوب وزيرا للدفاع بدلا عن العماد فهد جاسم الفريج.

اما السيد محمد مازن علي يوسف فأتى وزيرا للصناعة بدلا عن المهندس أحمد الحمو.

اما وزارة الاعلام فقد تولاها السيد عماد سارة بدلا عن المهندس محمد رامز ترجمان.

هذا وكانت مصادر مطلعة سورية قد تحدثت الى وكالة اوقات الشام الاخبارية عن تغييرات وزارية مرتقبة قبل عدة أشهر, في مسعى لمواكبة التكورات التي تحدث في سوريا.