وزير الكهرباء يجيب على سؤال: ماذا قدمت لسورية عام 2017..؟

في سؤال لوزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي

“ماذا قدمت لسورية عام 2017” أجاب:

يتوجب دوماً الحديث بنون الجماعة فأي انجاز لا يكون إلا بشكل جماعي وأكثر ما نفتخر به كعاملين في وزارة الكهرباء هو تحسن الواقع الكهربائي بشكل ملموس لدى الشارع العام حيث أصبحت ساعات التقنين في الحدود الدنيا خصوصاً أننا وكما قال الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الوفد الروسي ” يخطئ من يقول أن الحرب انتهت لكننا قطعنا أشواطا كبيرة” .. لذلك نحن رغم الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية استطعنا أن نجعل واقعنا الكهربائي جيداً وهذا بشهادة الشارع العام والفضل الأول والأخير لهذا التحسن يعود لانتصارات الجيش العربي السوري الذي مهد الطريق باستعادته للكثير من حقول الغاز والنفط .

صاحبة الجلالة