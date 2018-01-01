شاهد: ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت من العيار الثقيل حول توقعات سوريا للعام 2018!

ككل عام, أطلت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، الملقبة بـ”بسيدة التوقعات” على شاشة الجديد، وأطلقت توقعات “مثيرة” للعام الجديد 2018، على المستوييْن العربي والدولي والاقتصادي، وذلك خلال اطلالتها عبر شاشة “الجديد” مع الإعلامي طوني خليفة.

ما الذي تنبأت به عبد اللطيف للعام 2018 ؟ وما هي توقعاتها المثيرة بخصوص سوريا.

هذا ما ستشاهدونه في هذا المقطع: