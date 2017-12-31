حفر 12 بئراً نفطياً في سورية خلال 2017

شهد العام 2017 تحسنا ملحوظا بعمل وزارة النفط والثروة المعدنية نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري واستعادة عدد كبير من آبار النفط والغاز ما انعكس ايجابا على توفير الاحتياجات المطلوبة من المشتقات النفطية.

وعملت الوزارة على ترميم المخازين من المشتقات النفطية وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة حيث استمرت عمليات الحفر الإنتاجي من خلال أربع حفارات تعمل في المنطقة الوسطى /شمال الفيض وأبو رباح وصدد وقارة وجيرود/ وتم إنهاء حفر 12 بئرا إنتاجية وإصلاح 3 آبار والعمل مستمر لحفر وإصلاح أربع آبار أخرى.

وشهد العام الجاري تأهيل الوزارة للمنشآت المتضررة جراء الإرهاب وتأمين احتياجات المشروعات التنموية حيث تم إصلاح وتجهيز خط غاز الشاعر 77 كيلومترا وإنشاء خط غاز بطول 5ر3 كيلومترات وبقطر 12 إنشا لإدخال كامل إنتاج حقول شركة حيان للنفط إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى لتتم معالجته وبكلفة /150/ ألف دولار حيث تمت زيادة استطاعة معمل غاز الجنوب من 3ر7 إلى 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا وزيادة الانتاج 500 ألف متر مكعب باليوم من حقل الشاعر إلى جانب إطفاء 12 بئرا غازية ونفطية في حقول جحار والمهر والشاعر بعد اعتداءات ارهابية عليها واقامة مشروع الربط الكهربائي بين معملي غاز إيبلا وجنوب المنطقة الوسطى بوفر قيمته 5 ملايين دولار سنويا.

وعملت الوزارة على المحافظة على استقرار عمل المصافي وجاهزيتها حيث تم إجراء أعمال صيانة واختصار عمرات شاملة لمصفاة بانياس وتنفيذ مشاريع استبدال وتصنيع وتجديد للآلات والمعدات والتجهيزات واستكمال لأنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية وإجراء بعض التعديلات واستبدال وإصلاح أرضيات وأسطح بعض الخزانات وتصفيحها وتصنيع مبادلات حرارية وإنشاء محطات تعبئة وقود ثابتة ومتنقلة في كل فروع ومواقع شركة محروقات وتجديد وحدات تعبئة اسطوانات الغاز حيث تم تدشين وحدة تعبئة غاز سنجوان باللاذقية وهي بالاستثمار حالياً بطاقة 1500 اسطوانة في الساعة.

وتمكنت الوزارة من تأهيل عدد من المشاريع منها معمل غاز عدرا إضافة إلى تأهيل باقي المباني في إدارة عمليات الغاز وفرع دمشق بعدرا وتأهيل جزئي لوحدة غاز الراموسة.

وطرحت الوزارة مشروع أتمتة حركة المشتقات النفطية عبر تطبيق نظام الإدارة الذكية من مراحل مخصصة للآليات الحكومية والخاصة وللأسر في عدد من المحافظات.

وأنجزت الوزارة خلال هذه الفترة مجموعة من الأعمال بخبرات وطنية في المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية والتي حققت وفورات مالية مهمة إضافة إلى تأمين حاجة السوق المحلية من خامات مواد البناء والإنشاء وخامات الصناعة وخاصة صناعة السيراميك والإسمنت والكربونات الصناعية.

سانا