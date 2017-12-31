المواصفات الكاملة لهاتف نوكيا 6 إصدار 2018

تسعى شركة HMD العالمية المالكة لحق تصنيع وتسويق هواتف نوكيا لإطلاق المزيد من الهواتف الذكية التى تحمل علامة نوكيا التجارية خلال العام المقبل، والتى من المنتظر أن يكون أحدها هو نسخة محسنة من هاتف نوكيا 6 متوسط المواصفات، حيث من المنتظر أن تكشف الشركة عن إصدار 2018 منه خلال العام المقبل.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فقبل أسبوعين تم رصد هاتف نوكيا 6 “2018” عبر هيئة تنظيم الاتصالات الصينية TENAA، لكن من المنتظر أن تكشف الشركة عن أكثر من نموذج منه، حيث ظهر نموذج يمتلك شاشة بنسبة عرض لارتفاع 9:18، أما النموذج الثانى فيأتى بشاشة 5.5 بوصة وبدقة عرض 1920×1080 بيكسل ونسبة عرض لارتفاع تبلغ 9:16.

كما تكشف قائمة TENAA أن هاتف نوكيا 6 إصدار 2018، سيضم معالج كوالكوم ثمانى النواة بسرعة 2.2GHz، والتى من المنتظر أن يكون Snapdragon 630 أو 660، وفيما يتعلق بذاكرة الوصول عشوائى فقد تكون 4 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية 32 أو 64 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 8 ميجا بيكسل، وبطارية 3,000 mAh، وسيعمل بنظام اندرويد نوجا 7.1.1 .