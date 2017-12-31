صفاء سلطان تفتح النار على ممثل سوري.. بماذا اتهمته؟!

يبدو ان الحرب الكلامية اندلعت بين الفنانين معتصم النهار وصفاء سلطان، بعد اعتذار الأخير عن عن عدم المشاركة في مسلسل “الغرفة 14″، وحلول الفنّان اللبناني وسام حنّا مكانه.

وجاء في في منشور لسلطان عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”: “عم يشاركني البطولة فنان راقي ملتزم صاحب حضور لافت واداء متميز وشريك رائع”، في إشارة الى حنّا.

وأضافت: “مارح انسى موقفك الرائع بإنقاذ عمل كامل بسبب عدم التزام احد الزملاء”.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قد نظموا حملةً تحت عنوان “معتصم خط أحمر يا صفاء”. وكان الأخير أعلن انسحابه من العمل بسبب ارتباطات فنية أخرى، وصعوبة التنسيق بينها.

وأظهر استبدال ممثل سوري بلبناني مؤشراً واضحاً عن مدى الاستخفاف بالمبرر الدرامي والاستسهال في لعبة الجنسيات، بعيداً من بناء الشخصيات.

ويشارك في البطولة الممثلون تولاي هارون، وجيني اسبر، ونادين سلامة، ريهام عزيز، الى جانب ضيوف شرف من لبنان، على رأسهم يوري مرقدي، وباتريك مبارك، والآن الزغبي.

يذكر أن العمل من كتابة بشار المارديني وإخراج فهد ميري في تجربته الأولى، وتدور أحداثه في فندق يستقبل النزلاء، وبالأخص العرسان في ليلتهم الأولى لهم بعد الزواج . ويتناول مجموعة من المفارقات الكوميدية والمواقف الطريفة، التي تحدث بين إدارة الفندق والنزلاء. وتغير اسمه من “الليلة الأولى” ليصبح “الغرفة 14” التي تشهد معظم أحداث المسلسل.

(لها)