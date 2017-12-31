توقعات جاكلين عقيقي لأبراج 2018

جاكلين عقيقي هي عالمة فلك ومقدمة برامج في تلفزيون السومرية تحت اسم برنامج “أسرار الفلك” وتعتبر عالمة الفلك السيدة جاكلين عقيقي من أهم الفلكيين العرب وهي في كل عام تطلعنا على قراءتها العلمية لكل برج على حدا ، واليوم ستحاول كشف النقاب عما يحمله عام 2018 من أحزان وأفراح ونجاحات ، وكذلك تدلنا على الأبراج الأوفر حظاً وبرج العام 2018 وهو ما سنقدمه لكم تباعاً في موقع أبراج أرب حظ ، أما الآن فسنلقي نظرة عامة على كل برج في عام 2018 ونعرف المناخ العام والتوقعات في سنة 2018.

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

سيفتح العام 2018 الأبواب أمام مكافآت لا بأس بها، وتجد نفسك أمام الكثير من المعطيات على مختلف المستويات، كلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر.إنه عام العمل المتواصل مع إمكانيات كبيرة لتحقيق مكانة بارزة في المجال الذي تصبّ فيه تفانيك، يكسر هذا العام الحدود وبالتالي تجد نفسك محرراً من القيود لتتخطى الحدود وتجرّب أموراً مختلفة، قبل الشروع في رحلتك نحو الإكتشافات الجديدة، تحتاج الى حل القضايا القديمة أو العالقة، قد يكون عليك كذلك مواجهة الخصوم أو الأعداء القدامى، ويعطيك هذا العام درساً في المواقف المرنة والتسويات، سوف تتعلم كيفية التعامل مع مخاوفك والدفاع عن معتقداتك، من دون فقدان أي من حقوقك الشخصية، سوف تفاوض وتفوز به.سوف تتحرر من المعاناة الطويلة منذ سبع سنوات وانت تعاني من اورانوس في برجك الذي سبب لك خضات على كافة الأصعدة .

الثور 21 نيسان- 20 أيار

سنة التغيير الجذري فأنت على موعد مع سنة جديدة ومميّزة بفضل تأثيرات الكواكب لاسيّما كوكب المشتري الذي سيحيطك بالفرص الجيّدة على مختلف الأصعدة.تشجعك هذه السنة على تلبية حاجاتك والاهتمام بحياتك الشخصية، تشهد خلال سنة 2018 بعض الأحداث التي ستشكل فرصاً مؤاتية لتعزيز وضعك النفسي ولتتصالح مع ذاتك. أنت أيضاً بحاجة إلى اكتشاف قدراتك الداخلية وستحظى بدعم كواكب بلوتو وزحل والمشتري للقيام بذلك، إنّ المحطة الأبرز هذا العام هي تطوّر وتحسّن الكثير من علاقتك. من المستحسن أن تقوم بالخطوات اللازمة للإبتعاد عن الأشخاص الذين يؤثّرون عليك سلباً، سوف تتمكّن طيلة هذه السنة من اختبار الناس حولك واختبار الأشخاص الذين يلعبون دوراً إيجابياً في حياتك.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

تخلصت من 4 سنين مليئة بالمواجهات والاضطرابات التي مررت بها صحياً ومادياً، تبشرك الكواكب بالانفراج وستبلغ مركز افضل كلما اقتربنا من فصل الربيع وستكون مليء بالحيوية والاندفاع وستكون مرتاح وايجابي خاصة بين ايار /مايو ونوفمبر / تشرين الثاني 2018، تعود الإيجابيات والحظوظ بالدرجة الأولى لكوكب المشتري الذي ينتقل في برج العقرب أي بيت العمل والصحة وذلك من اليوم الأول وحتى تاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر، يجلب المشتري انفراجاً وارتياحاً معنوياً ينعكس إيجابياً على أدائك اليومي، تقدّم نتائج مرضية وتتفاءل بتعاون الآخرين معك، وتتحرر من قيود كثيرة ومعاناة صحية، سوف تكون سنة مهمة جداً على الصعيد الصحي بعد معاكسات وعراقيل استمرت لفترة ثلاث سنوات.

سيقف كوكب المشتري إلى جانبك طوال العام، لذلك إنّها سنة المكافآت، فقد تحتلّ أعلى المراكز في عملك وقد تقوم بتغيير نوع عملك أو مشروعك المهني، ستحصل على الترقية التي لطالما حلمت بها أو ستوقّع على صفقة مهمّة.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

شهدت حياتك سلسلة من التغيرات الدراماتيكية والعديد من الاضطرابات طالت اوضاعك المهنية فانتقلت من عمل الى آخر كما شملت هذه التغيرات عائلتك بالاضافة الى تحولات خاصة بك، يمكن القول ان حياتك اصبحت ابتداء من هذا العام وبسبب وجود المشتري في بيت العمل مختلفة تماما لا بل تتجه نحو الافضل ولحسن الحظ انك اصبحت اكثر امانا واستقراراً، اواخر السنة الماضية دخلت مرحلة من التطور المهني والشخصي وخضت اختبارات مدهشة ويستمر الوضع على حاله طوال هذه السنة وستنتهي المواجهات والخلافات التي مررت بها وعانيت منها في الفترة السابقة، تدعمك الكواكب وتعطيك الحظ وتهبك الكثير من الامورد الجيدة وستشعر بالراحة وكلما اقتربنا من فصل الربيع ستزداد الامور الايجابية، في 16 ايار/ مايو سيكون مفترق طريق بالنسبة لك وسيكون هناك منعطف في حياتك ولكنك ستكون جاهز له، تعود الإيجابيات والحظوظ بالدرجة الأولى لكوكب المشتري الذي ينتقل في برج العقرب أي بيت العمل والصحة، تقدّم نتائج مرضية وتتفاءل بتعاون الآخرين معك، كما قد يجلب المشتري فرصة عمل جديدة أو ترقية أو تسوية خلافات وبوادر حل لمشكلة ما.

الأسد 23 تموز – 22 آب

إنها سنة طويلة ومرهقة لكنها في الوقت نفسه ستحمل بعض المكافآت، هنالك تشابه كبير بين هذا العام والعام السابق مع إضافة تأثيرات الكسوف على بعض المواليد، النجاحات والإنجازات فستكون على الصعيد الشخصي والعائلي وستكون بالفعل كثيرة، لا داعي للخوف لكن يتوجب عليك التحلي بالموضوعية والحكمة والمسؤولية طيلة العام. لن تواجه أيّة عوائق على الصعيد الرومانسي هذا العام بل ستحيطك أجواء إيجابية لاسيّما على الصعيد الشخصي والعائلي، من الطبيعي أن تتذمّر من كثرة الطلبات والمسؤوليات إلا أنّك ستكون سعيداً بإرضاء كل افراد عائلتك وستبدي سلوكاً متفائلاً في كلّ حين. تستفيد هذه السنة أيضاً من فرص توثيق علاقاتك بالآخرين وتتمكّن من تحقيق حلم كبير، في أيّ حال، إطمئن لأنّك ستكون في برّ الأمان بعد اجتياز محور القمر لفضاء برجك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

سنة الانفراجات والحظ الكبير إنها سنة مختلفة عن السنين السابقة أنت منافس قوي جداً هذه السنة وفي الحقيقة سيكون من الصعب جداً على الأقوياء منافستك وقد تكون الاقوى بين ابراج 2018، إنها سنة تقدّم ونجاح وسوف تريد إعادة النظر بموقعك ومكان عملك وربما سكنك، أنت طموح جداً هذا العام وستكون جريئاً في التخطيط ، إنها سنة تقدّم ونجاح وسوف تريد إعادة النظر بموقعك ومكان عملك وربما سكنك، أنت طموح جداً هذا العام وستكون جريئاً في التخطيط لإعادة تمركز، سوف تلاحظ هذه السنة تطوّر قدرات التواصل لديك بحيث ستتمكن من التفاعل مع الآخرين بشكل لافت، سوف تحظى بإعجاب الناس لدى التقدّم لإلقاء خطاب أو القيام بأبحاث أو الذهاب إلى مقابلات ومفاوضات أو عبر الدراسة والكتابة، تكثر نشاطاتك وباستطاعتك إحراز نتائج مثالية، تتألق في حقل التواصل عبر التلفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي لأنّك تعشق الإستكشاف والبحث عن الأجوبة.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

سنة التغييرات الكبيرة التي سوف تفاجأك من بعد أربع سنوات عذاب السنة سوف تقرر وتفصل على ذوقك صفحة جديدة ومما لا شك فيه أنها سنة التغييرات الإيجابية الكبيرة في حياتك، هذا العام هو عام الأرباح والمكاسب والتكريم والتفوّق، سوف تدير سفينتك لأنّك تعرف أهدافك وأولوياتك، سوف تكون منافساً صعباً للغاية بسبب الثقة العالية بالنفس، وسوف تكسب احترام وتقدير الآخرين، يحمل لك هذا العام المكافآت وستحب كل لحظة فيه، وعلى الرغم من النجاح والفشل في بعض الأحيان، سوف تزدهر الأمور المالية هذا العام، وسوف تتلقى المكافآت والأرباح، تشهد مهنتك تقدماً ملحوظاً وتعمل الإستثمارات لصالحك، ومع ذلك، تحتاج إلى اتباع القواعد والقوانين، يمنحك النجاح الذي تحققه القوة ويحثك على بذل المزيد من الجهود، سوف تستمتع بالكثير من اللحظات الجميلة على مدار العام.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

إنه عام التغيير والإنفراجات وكأنك تخطّ عنواناً بالخط العريض لصفحة كبيرة. ستنعم بعام مميزٍ لغاية، إنه إحد الأعوام الأكثر ازدهاراً ونجاحاً، تحصل كل اثنتي على فرصة لتغيير حياتك وها هو العام المنشود يصل إليك، تتجرأ هذا العام، على إحداث تغييرات هائلة واتخاذ الخطوات المبتكرة، لن يعتريك الخوف من التخلي عن العادات القديمة. يقوم كوكب المشتري بمنحك أهم فرص النجاح والتفوق على جميع الأصعدة، تمتلك العام بأكمله لتحقيق مهنة عظيمة حياة شخصية ناجحة والانفتاح على مجالات لم تكن تحلم بها في السابق. ستكون دراساتك وأبحاثك لافتة للأنظار، يساعدك المشتري على وضع أسس أقوى، ويكافئك هذا العام على كل الجهود الجادة التي تبذلها، إنها سنة الحظ ، ولكن قد تواجه بعض التحديات التي تدفعك لتحليل دورها في الحياة وكيفية التعامل معها، يمكن القول إن الأمور التي كان التعامل معها أمراً صعباً على مدى السنوات الماضية قد تصبح سهلة وعفوية، وهنا تكمن قوة عام 2018، يجلب المريخ في الشهر الأول، عنفاً أو وعكة صحية أو منافسة كبيرة واستفزازات وحوادث.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

ها هي السنة الجديدة تبشّر بالمزيد من الانفتاح والنجاح والحظوظ، تحتفل هذا العام بحدثين،الأول هو وصول كوكب المشتري إلى برجك في زيارة تحدث مرة تقريباً كل اثنتي عشر عاماً، هذه السنة يصل كوكب المشتري إلى برجك بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر وهذا يعني أن الأشهر العشرة الأولى ستكون مرحلة تمهيدية للزيارة، الحدث الثاني هو انتقال نهائي لكوكب زحل من برجك وبالتالي أنت في أمان من تأثيرات هذا الكوكب الذي أثار القلق والهواجس والمتاعب في حياتك منذ العام 2015، هنالك تأثيرات لا بأس بها من أورانوس وغيوم عابرة من كوكب المريخ في الشهر الثاني والثالث، السنة الجديدة تبشّر بالمزيد من الانفتاح والنجاح والحظوظ، يعود السبب في الإيجابيات إلى زيارة كوكب المشتري لبرجك ابتداء من تاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر وتدوم الزيارة حوالي السنة تقريباً، فابتداء من التاريخ المذكور تنقلب الكثير من المعطيات لصالحك وتصبح أنت سيد الموقف.فترة ما قبل 8 تشرين الثاني/نوفمبر ستشهد الفترة تقوية المعنويات وشحن الذات بالقوة والعزيمة، وقد تعيش لحظات شك وتساؤل وإحباط وكأنك في دوّامة من الحيرة، لكنك ستخرج كل مرّة أقوى وأكثر شجاعة وعزيمة.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

تتخلص من التعب مدعوماً من كوكبين مهمين الاول كوكب زحل كوكبك الاساسي والمشتري في العقرب في مكان مناسب المشتري كوكب الحظ موجود ببرج العقرب مما يعني انه بموقع جيد بالنسبة لك، بشكل عام سنة مليئة بالايجابيات والسلبيات على حد سواء وبحسب الطوالع والاوضاع الفلكية المؤثرة على برجك ولكنك من بين ابراج 2018 ستكون سنة جيدة لك بالمجمل، قد تصادف تحديّات كبيرة إلاّ أنّك بحاجة لفريقٍ يدعمك ويشجّعك وهنا تأتي تأثيرات كوكب المشتري الإيجابية ، والذي سوف يشجعك على الانضمام إلى جمعية أو فريق يدعمك في الحياة اليومية، لا تبق وحيداً إذ إن سر النجاح يكمن في العمل الجماعي والتعاون، ستتخلص من الازمات ابتداء من شهر أيار /مايو 2018 وسيكون هذا الشهر هو مفترق طريق نحو الافضل وستكون الفترة حتى تشرين الثاني / نوفمبر فترة ممتازة جداً لك، لديك بعض الاوقات التي ستواجهك فيها صعوبات والتحديات ولكنك ستتخطاها بنجاح وبشكل جيد جداً، لديك منعطف مهم وايجابي في حياتك، وسترسم مستقبلك ، وكل ما تقوم به هذه السنة سيستمر لسنوات مقبلة ، وستتخلى عن عادات قديمة وهذا ليس بالشيء السهل على برج الجدي، قد توقع على عقد مهم جداً في العمل ، وفي الجو هناك غرام لقضية أو غرام لشخص ، والفترة الافضل ستقع بين أيار/ مايو وحتى تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، بحيث سيكون لديك شيء جديد قد يكون منصب مهم، تكون مواليد كانون الأول/ديسمبر و 1 الى 3 كانون الثاني /يناير ومواليد 11 إلى 14 كانون الثاني/يناير الأقل حظاً هذا العام وهي التي يتوجب عليها الانتصار على نقاط صعفها وتركيز الجهود على مسؤوليتها.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

تعيش سنة مليئة بالطوالع المعاكسة سوف تمر في اوقات دقيقة وحاسمة ومفصلية تاخذك الى معبر جديد أن الطوالع الفلكية مربكة لك خاصة بين أيار/ مايو وشهر أيلول / سبتمبر ، وعليك تذكر هذا الوقت جيداً لانها فترة دقيقة جداً، انتبه وكن حذرا كي لاتقع ضحية أحد المخادعين والمحتالين أو عمليات الاحتيال قد يحدث شيء معك يأخذك الى معبر آخر ابتداء من فصل الربيع ، وتتغير حياتك وقد تلجأ للقضاء او الى سلطة معينة لاسترجاع حق لك أو لتستوضح أمر ما أو لتبعد عنك اتهام ما، لديك سنة مليئة بالارباكات والتناقضات والاحداث والانقلابات ، لان الطوالع الفلكية مربكة لك خاصة بين أيار/ مايو وشهر أيلول / سبتمبر ، وعليك تذكر هذا الوقت جيداً لانها فترة دقيقة جداً، انتبه وكن حذرا كي لاتقع ضحية أحد المخادعين والمحتالين أو عمليات الاحتيال قد يحدث شيء معك يأخذك الى معبر آخر ابتداء من فصل الربيع ، وتتغير حياتك وقد تلجأ للقضاء او الى سلطة معينة لاسترجاع حق لك أو لتستوضح أمر ما أو لتبعد عنك اتهام ما، بالنسبة للأحداث الإيجابية التي ستشهدها خلال السنة، فسوف تكون سعيداً لمعرفة أنّك ستترك انطباعات ممتازة لدى الآخرين وذلك بفضل جهودك المستمرّة، من الممكن جدّاً أن ينظر إليك الآخرون كشخصٍ قوي في حقل اختصاصك. دون شك، سوف تحصل على مكافآت عديدة على الصعيدين الأكاديمي والمهني ولاسيّما خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، تحيطك تأثيرات متنوعة من المشتري وأورانوس وبلوتو وزحل والكسوفين طيلة هذا العام. لكن الكوكب الأكثر تأثيراً عليك هو كوكب المشتري ويليه أورانوس والكسوف، تصل إلى الشهرة هذه السنة وتصبح معروفاً في مجتمعك، بالتالي، أنت قادرٌ على إدخال تغييرات إيجابية على حياتك وتخطّي الصعوبات التي تعيق طريقك، سوف تتبنّى تغييرات عديدة وسوف تشارك في أحداثٍ كثيرة. إضافةً إلى ذلك، يتسلّط الضوء هذه السنة على علاقاتك وعملك ومن المتوقّع أن تحرز نجاحاً وتقدّماً طيلة هذا العام.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

تعتبر من أكثر المحظوظين كل الكواكب متحالفة مع انفراجات كبيرة انها سنة الحظ الاستقرار والنجاح والتألق، تعتبر سنة 2018 سنة جميلة جداً وسوف تتذكرها بعد سنوات بعيدة على أنها من السنوات الأجمل في حياتك، إن عنوان هذا العام لا يحتاج إلى الكثير من التفسير لأنه سيكون بالفعل عام الحظ والنجاح والتألق، تعتبر سنة 2018 سنة جميلة جداً وسوف تتذكرها بعد سنوات بعيدة على أنها من السنوات الأجمل في حياتك، مع ذلك، هذا لا يعني أنّ العام سيكون خالٍ من المتاعب. سوف تواجه بعض الصراعات والعقبات، غير أنّ استعدادك الجيد والإنفتاح الذي تظهره يساعدك على تخطي كل المشاكل والتعامل مع الأحداث المزعجة بطريقة تلقائية تقريباً، أما أسباب مخاوفك الرئيسية فمصدرها السنوات السابقة، وفي الواقع، لا تزال مواقع كواكب أورانوس وكوكب نبتون صعبة، أما كوكب المشتري فسيكون الكوكب الذي يجلب الحظ السعيد الأمر الذي يشكل انقلاباً إيجابياً في عامك.يساعدك هذا العام على الوصول إلى مراتب عالية جداً طالما أنّك تبدي إهتماماً حقيقياً والتفاني اللازم، إنه عام التقدم والتطور والسفر وإغناء الذات بالعلم والثقافة والتجارب

المصدر: ارب حظ