بالفيديو: لحظة القبض على ممثلة بتهمة الرذيلة.. شاهدوا كيف حاولت الاختباء

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً مقطع فيديو للحظة إلقاء القبض على ممثلة هندية بتهمة ممارسة الرذيلة.

وظهرت الممثلة ريشا ساكسينا​ في الفيديو وهي تبكي وتحاول إخفاء وجهها بعد ضبطها في أحد الفنادق في حيدر أباد.

وجاء ذلك على إثر مداهمة الشرطة لفندقين من فئة الـ5 نجوم لإشتباهها بحصول أعمال مشبوهة فيهما.

وتم العثور على الممثلة، 24 عاماً، في أحدهما إلى جانب عدد من الفنانات والنساء اللواتي تم حجزهن في انتظار قدوم عملاء أثرياء.

ويشار إلى أن ريشا ليست من ممثلات الصف الأول في الهند. إلا أن هذه الفضيحة جعلتها الأكثر شهرة في الوقت الحالي عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.