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الغوطة الشرقية لم تعد جبهة هادئة .. بداية عام جديد ونصرٍ كبير

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تتحضر العاصمة دمشق بقاطنيها بمختلف الانتماءات الدينية لاستقبال العام الجديد على أمل أن يكون عام السلام لسوريا التي ما زالت تعاني من الإرهاب للعام السابع على التوالي، فكل من يزور دمشق يشعر بالطمأنينة التي كانت تنعم بها العاصمة قبل الحرب ، وقد كان للجيش السوري كلمةً أخرى في الميدان ليؤكد لأهل الشام وقاطنيها بأن عام النصر سيكون بسواعد رجالها وحُماتها أبطال الجيش العربي السوري.

استيقظ أهالي العاصمة صباح اليوم على أصوات الاشتباكات وضربات المدفعية المستهدفة مواقع الميليشيات المسلحة في عمق الغوطة الشرقية حيث شن الجيش السوري هجوماً مباغتاً في مزارع دوما على جبهات حوش الضواهرة وتل فرزات وحوش الفضائية في قطاع المرج حيث يتمركز فيها مسلحو تنظيم “جيش الإسلام” .

وفي التفاصيل فقد تقدمت وحدات الاقتحام في الجيش السوري تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات المسلحة ليعلن مصدر ميداني لـ دمشق الآن بعد ساعات قليلة من بدء العملية سيطرة الجيش السوري على عدة مزارع ونقاط حاكمة على طريق البلالية ليوقع في صفوف التنظيم سبعة قتلى ومصادرة أسلحتهم .

أما في حرستا دارت اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح ضد تنظيم “جبهة النصرة” في محيط إدارة المركبات حيث نفذ سلاح الجو ما لا يقل عن أربعين غارة استهدفت المواقع الأمامية والخلفية لتنظيمي “فيلق الرحمن “و ” جبهة النصرة” في كل من بلدات حرستا وعربين ومديرا.

عامٌ جديد سيكون عام النصر والسلام لسوريا وشعبها وسيرسم معالم المنطقة بدماء أبناء الوطن الذين يضحون بكل ما يملكون ليعيدوا الفرحة إلى بيوت السوريين الذين عانوا من الحرب والإرهاب طيلة سبع سنوات

المصدر : دمشق الآن

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