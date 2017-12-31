الجيش العربي السوري الاسطوري هو جيش الانقاذ

فايز شناني

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في عام 1989 ضرب زلزال مدمر أرمينيا، وكان من أقسى زلازل القرن العشرين وأودى بحياة أكثر من خمسة و عشرين ألف شخص خلال عدة دقائق، ولقد شلت المنطقة التي ضربها تماماً وتحولت إلى خرائب متراكمة، و كان هناك فلاح بقي لأكثر من 37 ساعة يبحث عن ابنه الصغير تحت ركام المدرسة التي كان يرتادها ، ورغم أن الجميع قطع الأمل ببقائه حياً ، ألا أن الرجل استطاع فتح منفذ صغير ومنه سحب ابنه ورفاقه ، الذي أول ما سمع نداء والده حتى أجابه :

قلت لزملائي، لا تخافوا فأبي سوف يأتي لينقذني وينقذكم لأنه وعدني أنه مهما كان سوف يكون إلى جانبي. مات من التلاميذ 14، وخرج 33 أحياء .

ولا شك أن ما جرى في سوريا يشبه الزلزال ، والذي سيكون له ارتدادات كبيرة فيما بعد ، ستشمل المنطقة والعالم برمته ، و الجيش العربي السوري يفعل كما فعل ذلك الفلاح الأرميني ، فلا أحد غيره قادر على انقاذنا ، وهو الوحيد الذي حين يدخل إلى أية منطقة سيردد أبناءها ماردده ذاك الصبي وهو تحت الأنقاض ، ورجال الجيش يرددون : لا تجزعوا … سنكون دائماً إلى جانبكم .

لنرجع إلى الوراء قليلاً ونرى كم سقطت رهانات ، وكم تناسخت وتناسلت معارضات ، وكم احترقت سيناريوهات وتفتت شعارات ، وعلى الدوام كان سقف مطالب المعارضات السورية أدنى من سقف المطالب الأمريكية و الغربية، مما يؤكد أنهم أدوات ووقود للحرب التي تديرها قوى الشر في العالم ، وبعد سلسلة هزائمهم كان سقف المطالب يتدنى أكثر ، وخاصة بعد تحرير العراق من داعش والتقاء الجيشين السوري والعراقي في البادية المتداخلة بين البلدين .

و بعد تحرير دير الزور وتحرير القلمون وخروج ارهابيو النصرة اليوم من بيت جن ، يكون الجيش العربي السوري مع بقية الحلفاء والأصدقاء قد هزموا المشروع الصهيوني ، ورسموا خرائط جغرافية جديدة ستدب الرعب في قلوب الصهاينة وأدواتهم ، كظهور الخزعلي في الجنوب اللبناني ، و انتشار الدبابات السورية على بعد كليومترات قليلة من الجولان المحتل ، و دوي صوت قاسم سليماني بين المقاومين الفلسطينيين في غزة ، في إشارة أن سوريا لن تكون وحيدة من الآن فصاعداً في مواجهة الكيان الصهيوني .

أمريكا المهزومة تحاول أن تحفظ ماء وجهها بتمسكها بقاعدتها في التنف ، ولكن الدولة السورية وهي تعيد سيطرتها على كامل التراب السوري ، لن ترضى ببقاء جندي أمريكي على أرضها ، فكما فشلت أمريكا في إقامة مناطق عازلة في الشمال أو الجنوب ، أو تأمين جبهة الكيان الصهيوني ، ستفشل في اللعب بورقة الأكراد مهما غيرت الأسماء والتسميات ، أما باقي الأدوات والشراذم فهم خارج اللعبة حالياً ولن يكون لهم دوراً في المستقبل ، وكل من يراهن على دور سعودي أو خليجي فهو واهم ، لأن الزلزال السوري قد ضرب نواتهم وسيكون من السهل تشظيهم في أية هزة خفيفة قادمة . إذاً في جردة سريعة نجد أن الجيش العربي السوري لم يحفل بأية خطوط حمراء ” أمريكية أو اسرائيلية أو تركية ” وأنه يسير بخطى ثابتة نحو النصر ، فلا أردوغان ولا جنبلاط ولا الحريري صلوا في الجامع الأموي أو دخلوا الشام عبر مطار دمشق الدولي ، ولا أوباما ولا ترامب استطاعا تنفيذ وعيدهما بأن الأسد أيامه معدودة ، وأنه لن يكون موجوداً في أية مرحلة مقبلة ، فأثار ترامب انتباه العالم بقراره الفاقد لأية حيوية ” اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ” ليخفف من صدى خسارة أمريكا في المنطقة ، وهذه المرة ستكون المحطة السياسية الأبرز في سوتشي وإنما لا يظنن أحد أن من ربح عسكرياً سيخسر سياسياً أو يرضخ لتنازلات يرفضها الشعب والجيش معاً ، اللذان دفعا الثمن الأغلى في هذه الحرب القذرة ، ومن الغباء أن يظن البعض بأن التعب قد نال من السوريين الشرفاء ليستسلموا لشروط أعدائهم ، ويقبلوا بشروط تسوية تجعلهم تحت رحمة من قتل أهلهم وذبح أبنائهم ، و سيظل جيشنا الباسل يبحث بين أنقاض هذه الحرب عن أبرياء كانوا دائماً على ثقة ويقين بأنه سيأتي لانقاذهم في أية لحظة .