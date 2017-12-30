منازل قابلة للطي يمكن تركيبها في 10 دقائق

نجح فريق من المهندسين البريطانيين في تصميم وتطوير منزل قابل للطي يسهل نقله إلى أي مكان، إذ يتوقع لهذا الابتكار المساهمة في حل مشكلات السكن وخاصةً في المدن التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالسكان.

واستمر الفريق بالعمل على تطويره خلال 7 سنوات قبل أن يعلن عنه أخيراً. إذ يمكن تركيب المنزل القابل بيسر خلال 10 دقائق، ولاسيما أن عملية التركيب لا تحتاج إلى أي أسس أو عمال بناء أو رافعات.‏‏

وأصبحت تلك المنازل التي تسمى (تين فولد) القابلة للتركيب والطي مشهورة بأنها تضم مساحة كبيرة نسبياً تصل حتى 64 م2 عند تثبيتها، إلى جانب مساحة تخزين تصل إلى 20 م2 لطي الجدران الداخلية. كما أن قطع الأثاث لها أماكن مخصصة في المنزل، ويُمكن طيِّها بالكامل على شكل صندوق مغلق وتركيبها عند الحاجة دون الحاجة إلى أدوات معقَّدة!‏

وتبلغ كلفة المنزل 130 ألف دولار، ونظراً لمرونته على صعيد التصميم الهندسي، من الممكن جداً استعماله مكتباً أو حتى فصولاً دراسية أو مركزاً صحياً أو قاعة فنية، ويُمكن أن تخدم هذه الفكرة اللاجئين كمأوى لهم، في ظل ظروفهم الصعبة وحاجتهم إلى مساكن.‏

المصدر : وكالات