طبيبة سورية جراحة تتمكن من انجاز عملية جراحية في غاية الدقة

كنت طبيبة اختصاصية التوليد والأمراض النسائية بالتعاون مع فريق طبي في مشفى درعا الوطني من استئصال ورم ليفي من بطن مريضة يزن نحو كيلو غرام ونصف الكيلو غرام.

ولفتت سلوم إلى أن “هذه العملية الجراحية لها خصوصية من حيث التصاق الورم بالرحم و هو ما استدعى حرصاً شديداً من الفريق الطبي بحيث تمت إزالة الورم دون المساس بالرحم”.

وأضافت سلوم أنه “تم إرسال الورم المستأصل إلى مخابر دمشق للتأكد من كونه ورما سليماً أو سرطانياً مشيرة إلى أن الوراثة إضافة للبدانة تلعبان دوراً في إصابة النساء بهذا النوع من الأورام وهو ما يتطلب الانتباه بشكل مستمر وإجراء الفحوصات الدورية ما يخفف من آثار الإصابة”.

ومن جانبه، بين الدكتور بسام الحريري رئيس الهيئة العامة للمشفى أن “هذا النوع من الأورام من الحالات النادرة نظراً لكبر حجمه، لافتاً إلى جاهزية المشفى للقيام بجميع أنواع العمليات الباردة والإسعافية”.

وأضاف الحريري أن “المشفى سيبدأ في غضون الأيام القادمة بإجراء عمليات “الساد العيني بالفاكو” أي بدون جراحة، إلى جانب انتهاء المشفى من تجهيز قسم الكلية الصناعية على أن يقلع العمل فيه خلال أيام”.

يذكر أن مشفى درعا الوطني عاد نهاية عام 2016 لإجراء العمليات بعد توقف أربع سنوات ضمن خطة لاستعادة خدماته، بعد تعرضه لعدة هجمات إرهابية تسببت في خروجه من الخدمة وتدمير أجزاء واسعة منه، ويستكمل المشفى عودته تدريجياً للعمل بعد اجراء الترميم له بشكل متتابع.

وكالات