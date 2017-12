الأخبار عبد الباري عطوان: اتّفاق سرّي امريكي – اسرائيلي في المنطقة.. ما هي السيناريوهات المتوقعة؟

Peruvian Army special forces march during a traditional military parade in Lima commemorating the country's 192nd independence anniversary. (Cris Bouroncle/Getty Images)