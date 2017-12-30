عجلة الجيش تطحن الارهابيين بريف حماه.. عطشان صديق !!

استعاد الجيش السوري سيطرته على بلدة عطشان الواقعة بريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والفصائل المتحالفة معه.

وقال قائد ميداني، اليوم السبت، 30 ديسمبر/كانون الأول، إن “الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة عطشان بريف حماة الشمالي الشرقي”.

وأضاف القائد أن “الجيش يخوض اشتباكات عنيف ضد تنظيم جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معه، خلال تقدمه باتجاه محافظة إدلب”، مشيراً إلى أن “عمليات الجيش تترافق مع قصف جوي ومدفعي كثيف على مقرات جبهة النصرة ومحاور تحركاتها.”

يذكر أن سوريا تعاني، منذ مارس/آذار 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات السورية، بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان، ووفقا للإحصاءات الخاصة بالأمم المتحدة فإن عدد الضحايا قد فاق الـ 300 ألف شخص.