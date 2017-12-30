الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون بريف إدلب

يواصل الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة تقدمهم في مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال الإعلام الحربي إنالجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة حرروا قرية الجدوعية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبثّ الإعلام الحربي مشاهد لتحرير بلدتي المشيرفة وأبو دالي بريف إدلب.

ولفت مصدر للميادين إلى أن عناصر من وحدة الهندسة تقوم بتمشيط القرى لتفكيك الألغام والمفخخات التي زرعها المسلّحون فيها، لإعاقة تقدم وحدات الجيش ولإيقاع أكبر الأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث عناصر جبهة النصرة، أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وفي ريف الرقة الغربي عثر الجيش السوري على مقبرتين جماعيتين تحويان رفات عشرات الشهداء المدنيين والعسكريين، قتلهم تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على المنطقة.

وقال أحد القادة الميدانيين إنه تمّ العثور على المقبرتين بعد ورود معلومات من الأهالي عنهما، وستتبع الإجراءات القانونية ومحاولة التعرف على أسماء الشهداء وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

أما في الغوطة الشرقية لدمشق فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أنه جرى في الـ 24 ساعة الماضية إخراج دفعة ثانية من المرضى معظمهم من الأطفال.

وفي هذا السياق، قالت وكالة سانا السورية إنه تنفيذاً للاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن، إنطلقت أمس الجمعة 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب.