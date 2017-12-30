بانوراما 2017 ..إنقلاب في السعودية و تقاتل بين أعداء سوريا

العالم العربي و منذ أصبح نظام القمع الوهابي الرجعي في شبه الجزيرة العربية ينادي بالحرية (الأمريكية) في الدول المناهضة للسياسات الصهيوأمريكية التي تملك جيوش قوية و هو في حالة يرثى لها, و الدماء تسيل في العديد من عواصمه و لكن في العام 2017 بدأت الشعوب العربية تستعيد عافيتها بشكل جزئي مع انكسار المحور الامريكي الصهيوني الوهابي , و قد شهد هذا العام القضاء على تنظيم داعش الوهابي الارهابي مما إنعكس ذلك على أدوات واشنطن في المنطقة و برزت الخلافات بين المتآمرين على الشعوب العربية و حتى بين الأسرة الواحدة حيث إنقلب الملك السعودي على أسرته تمهيداً لتسليم ابنه الحكم و سجن العشرات من الامراء و بدأت تتفكك التحالفات المعادية في المنطقة و تنهش بعضها بعضاً و جاء قرار ترامب العدواني بالإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال مقدمة توحيد الشارع العربي في وجه العدوان الصهيوني الوهابي الامريكي

و من أبرز أحداث العام 2017 في العالم العربي:

21- 6 -2017 عزل ولي العهد السعودي محمد ابن نايف ال سعود.

5 – 7 – 2017 : قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، ليبيا، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر و تم فرض حصار عليها.

10-7- 2017 : القوات العراقية تعلن عن تحرير الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد معركة إستمرت لعام

20- 8 – 2017 و بسبب الانفاق السعودي الهائل في حروب الإدارة الامريكية و العدوان على اليمن و دعم داعش في سورية السعودية تبدأ بخصخصة إقتصادها في عشر قطاعات استراتيجية من بينها الحج و العمرة.

25-9 -2017 إستفتاء إقليم كردستان العراقي على الإنفصال

14-10- 2017 تفجير ارهابي هائل في العاصمة الصومالية مقديشو راح ضحيته اكثر من 500 شخص بالتزامن مع عودة التدخل الأمريكي في هذا البلد.

16-10- 2017 القوات العراقية تسيطر على كركوك بعد ان حاول البرزاني ضمها لإقليم كردستان العراق بحجة انه حررها من داعش و سقط امل مسعود البرزاني بالإنفصال عن العراق.

3 – 10 -2017 : رفع الحصار عن مدينة دير الزور في سورية

3 – 10-2017 : القوات العراقية تتمكن من استعادة مدينة القائم على الحدود السورية للعراق من قبضة تنظيم داعش الارهابي بعد عملية عسكرية استمرت حوالي إسبوع.

19 – 10- 2017 : القوات السورية وبمساندة الطيران الروسي تتمكن من إستعادة السيطرة على مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية.

20 – 10- 2017 :: المحكمة الإتحادية العليا العراقية تحكم ببطلان استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق.

4 -11- 2017 استهداف مطار الرياض في قلب السعودية بصاروخ يمني طراز بركان تو اتش.

3- 11- 2017: حملة إعتقالات تطال أمراء سعوديين و رجال أعمال بينهم الوليد بن طلال و متعب بن عبد الله ليتحول عزل ابن نايف الى انقلاب على الاسرة الحاكمة

3-12- 2017 : إستهداف محطة نووية اماراتية قيد الانشاء بصاروخ يمني مجنح .

5-11- 2017: إعتقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في السعودية.

4- 12- 2017 : مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قرب صنعاء و فشل مؤامرة كبيرة استهدفت اليمن.

5 -12- 2017 : رغم الصراخ الاعلامي لكل من الاعتدال العربي و كيان الاحتلال الصهيوني و الإدارة الامريكية و تنظيمي داعش و النصرة تم إعلان طريق بيروت دمشق بغداد طهران سالك بعد القضاء على داعش على طول مجرى الفرات.

6 -12- 2017 : ترامب يعلن عن إعتراف بلاده بالقدس عاصمة للإحتلال الصهيوني.

7 – 12 -2017 : إنطلاق موجهة إحتجاجات عربية و فلسطينية تنديداً بقرار ترامب و قد وصفت في فلسطين المحتلة بـ “الإنتفاضة الفلسطينية الثالثة”.

9- 12- 2017 – : رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن تحرير كافة الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي بعد حرب دامت أكثر من 3 سنوات ضده.

14-12- 2017 إعتقال رجل الاعمال الفلسطيني صبيح المصري في السعودية.

19- 12- 2017 إستهداف قصر اليمامة بصاروخ يمني طراز بركان تو اتش.

جهينة نيوز