ما هو ترتيب الجيش السوري بعدد الدبابات التي يمتلكها ؟

حلت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الخامسة بعدد الدبابات التي يمتلكها الجيش العربي السوري، لعام 2017.

وبلغ عدد الدبابات التي يمتلكها الجيش العربي السوري، بحسب احصائية لموقع “غلوبل فاير باور”، 4640 دبابة”.

وسبق سوريا كل من كوريا الشمالية رابعة بـ 5025 دبابة، والولايات المتحدة ثالثا بـ 5884، وثانية حلت الصين بـ 6457 دبابة، وبفارق كبير جاءت روسيا أولا بـ 20216 دبابة.

يذكر أن دبابات القتال الرئيسية والخفيفة تعد من أهم العوامل التي تصنف على أساسها قوة الجيوش، وخاصة إذا كانت حديثة ومتطورة، علما أن سوريا تستورد دباباتها من روسيا.