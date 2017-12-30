بالخريطة : سفوح جبل الشيخ خالية من الارهاب

أخيراً .. طويت صفحة معارك سفوح جبل الشيخ (الحرمون) وجنوب غرب دمشق, تنظيم جيش الحرمون الذي أعلن عن تشكيله في منتصف عام 2015 والذي ينتمي جل مقاتليه لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي, سيسلم سلاحه ويرحل مقاتلوه عبر باصات أمنتها الدولة السورية إلى إدلب ودرعا.

شهر 12-2017 كان ختام سنوات من المعارك المتقطعة انتهت بحصار الجيش السوري للمسلحين في قرى (بيت جن – مزرعة بيت جن – مغر المير ) وقطع الأذرع الأسرائيلة المتمثة بطرق الإمداد والإخلاء الممتدة إلى الجولان السوري المحتل عبر جرود بلدة بيت جن.

مع طي هذا الصفحة .. يطوى معها حلم (المنطقة العازلة) التي سعت “إسرائيل” لجعلها حقيقة بكل الوسائل, متضمنة الإستهداف المباشر لقوات الجيش السوري.

* في الخريطة: الوضع الميداني في المنطقة بعد ترحيل المسلحين.