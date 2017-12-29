الدفاع الجوي يربح المعركة في سوريا

تمكنت وسائط الدفاع الجوي، أول أمس “الأربعاء”، من تدمير صواريخ المسلحين في نطاق بلدة “حميميم” المحيطة بالقاعدة العسكرية في سوريا حسب مصادر إعلامية.

وأكدت مصادر محلية أنها شاهدت الصواريخ القادمة من “جسر الشغور” وهي تتفجر في الهواء.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في وقت سابق أن وسائط الدفاع الجوي الروسية “إس-400″ و”إس-300في” و”بانتسير” وكذلك المقاتلات الروسية قامت بتأمين سماء سوريا، ولم تسمح بالإخلال بأمن قاعدة حميميم.

وقال الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي الذي تحدث لـ”سبوتنيك” عن أداء وسائط الدفاع الجوي الروسية في سوريا، إن منظومات “إس-400″ و”إس-300في” أثبتت قدراتها.

ولم تضرب منظومات “إس-400” و”إس-300في”، وهي أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، أي هدف، لكنها أسهمت في جهود تأمين سماء سوريا ومنع الحوادث الجوية هناك من خلال تعقُب طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

أما منظومة “بانتسير” فهي تعاملت مع الأهداف الحقيقية، ونجحت في اعتراض طائرات مسيّرة بدون طيار، ومنعت إصابة مطار حميميم بصواريخ الإرهابيين.

سبوتنيك