انجازات جديدة “للنمر” في ريف ادلب

اكد مصدر عسكري لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة ابو دالي الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي , بعد معارك عنيفة مع ارهابيي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها .

واضاف المصدر ان وحدات الجيش تمكنت ايضا من السيطرة على بلدات الناصرية والحمدانية ومحطة قطار الحمدانية وتل مرق جنوب ابو دالي , بعد معارك قتل فيها العشرات من مسحلي النصرة وجيش العزة , بالاضافة لتدمير عدة سيارات للمسلحين مزودة برشاشات .

وبالسيطرة على بلدة ابو دالي , تكون القوات على مسافة 35 كم من مطار ابو الظهور من هذا المحور .

وتعمل القوات الان على تمشيط المناطق المحررة وازالة الالغام وجثث المسلحين المتناثرة في شوارع القرى المحررة .

ونوه المصدر إلى ان وحدات الجيش السوري تقتحم في هذه اللحظات بلدة عطشان الاستراتيجية وقد حققت القوات تقدما هاما فيها .

فيما يواصل الطيران الحربي السوري والروسي غاراته الجوية المكثفة على مواقع انتشار جبهة النصرة في المناطق والبلدات المحيطة بخط الجبهة .

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف .