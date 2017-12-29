موقع إخباري مستقل, للمصداقية عنوان
أخبار سريعة

انجازات جديدة “للنمر” في ريف ادلب

74

اكد مصدر عسكري لموقع مراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة ابو دالي الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي , بعد معارك عنيفة مع ارهابيي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها .

واضاف المصدر ان وحدات الجيش تمكنت ايضا من السيطرة على بلدات الناصرية والحمدانية ومحطة قطار الحمدانية وتل مرق جنوب ابو دالي , بعد معارك قتل فيها العشرات من مسحلي النصرة وجيش العزة , بالاضافة لتدمير عدة سيارات للمسلحين مزودة برشاشات .
وبالسيطرة على بلدة ابو دالي , تكون القوات على مسافة 35 كم من مطار ابو الظهور من هذا المحور .

وتعمل القوات الان على تمشيط المناطق المحررة وازالة الالغام وجثث المسلحين المتناثرة في شوارع القرى المحررة .

ونوه المصدر إلى ان وحدات الجيش السوري تقتحم في هذه اللحظات بلدة عطشان الاستراتيجية وقد حققت القوات تقدما هاما فيها .

فيما يواصل الطيران الحربي السوري والروسي غاراته الجوية المكثفة على مواقع انتشار جبهة النصرة في المناطق والبلدات المحيطة بخط الجبهة .

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف .

قد يعجبك ايضا
أخبار سريعة

ردّ ناري من هيفا على خبر زواجها من عبدالله بالخير!

أخبار سريعة

بوتين يكشف أرقاما عن العملية العسكرية في سوريا.. ويؤكد أهمية طرطوس وحميميم لروسيا

أخبار سريعة

دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق

أخبار سريعة

داعش «اليرموك» إلى متى؟

تعليقات
Loading...