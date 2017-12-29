ردّ ناري من هيفا على خبر زواجها من عبدالله بالخير!

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن غضبها من الشائعات التي يتم إطلاقها بشأنها.

وأشارت هيفاء، بحسب ما ذكر موقع صحيفة «النهار» اللبنانية، إلى أنها تشعر بالاستياء بسبب ذلك. وكتبت عبر حسابها على «سناب شات»: «شو هالمسخرة! قرفتوني عيشتي وكرهتوني باسمي من كثر ما طلعت عليه إشاعات، بيكفي بقى كذب يا صحافة، والله العظيم عيب، أرجوكم حلو عني تعبتوني».

وجاء كلام هيفاء ردا على انتشار شائعة أثارها النجم الإماراتي عبدالله بالخير حين ذكر في لقاء مع موقع «الإمارات نيوز» أنه تزوج من هيفاء ثم انفصل عنها، إلا أنه عاد وكشف في اللقاء نفسه أن ما قاله كان مجرد دعابة وفرقعة إعلامية.

من جهة أخرى، يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو قصير يظهر وهبي​ وهي تقوم بمصافحة أحد معجبيها بطريقة مميزة تكشف عن مدى تواضعها وأخلاقها العالية.

ويظهر الفيديو هيفاء وهي تقوم بالركوع على الأرض من ثم تمد يدها كي تتمكن من مصافحة المعجب الذي كان متواجدا تحت المكان العالي الذي صعدت إليه.

وانهالت التعليقات من قبل جمهورها على الفيديو الذي انتشر بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حيا هيفاء على ما فعلت واعتبر أن ما قامت به يؤكد تواضعها ومحبتها الكبيرة لجمهورها واحترامها له.

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