عاد الرئيس السوري بشار الأسد صحبة أفراد عائلته أحد جرحى الجيش السوري في منزله الكائن بحمص، بمناسبة أعياد الميلاد.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على تطبيق “تيليغرام”، اليوم الجمعة، صورا للأسد وزوجته وأبنائه في منزل الجريح ميشيل طنوس، الذي أصيب خلال إحدى المعارك إصابة بليغة.

بالصور.. مفاجأة الرئيس الأسد وعائلته في عيد الميلاد السابق 1 من 5 التالي

ميشيل أصيب خلال معارك الدفاع عن سورية بنسبة إصابة بلغت 100%, ويحرص برنامج جريح الوطن الذي أطلقته الرئاسة عام 2014 على تأمين احتياجاته من خلال متابعة حالته الصحية بشكل دائم وعلاجه وبلوغه لحقوقه وتأهيله لتمكينه من العودة للمجتمع والاندماج فيه معتمداً على نفسه..

كما زار الرئيس الأسد وعائلته منزل الجريح البطل ياسين حويري في قرية أم حارتين بريف حمص..

بالصور.. مفاجأة الرئيس الأسد وعائلته في عيد الميلاد السابق 1 من 8 التالي

الضابط ياسين أصيب بالشلل في طرفيه السفليين أثناء دفاعه عن الوطن , ومن خلال برنامج جريح الوطن تم تأمين مصدر دخل له عبر مشروع انتاجي يتمثل بمحل للأدوات المنزلية..

وأيضاً ضمن جولة شملت عدد من جرحى الجيش العربي السوري في مدينة حمص وريفها, وبمناسبة الميلاد المجيد وبداية العام الجديد.. الرئيس الأسد وعائلته زاروا قبل قليل منزل الجريح البطل نبيل اسحق في قرية بحزينا..

الجريح نبيل عانى من شلل نصفي سفلي بعد إصابته خلال تأدية واجبه الوطني وبقي عاجزاً عن الحركة مدة عامين, ومن خلال برنامج جريح الوطن ومتابعة حالته الصحية واستمراره بالعلاج الفيزيائي استطاع الوقوف والسير بشكل مقبول..

بالصور.. مفاجأة الرئيس الأسد وعائلته في عيد الميلاد السابق 1 من 7 التالي

ولتعزيز مشاركة الجرحى في المجتمع.. باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لمشروع جريح الوطن، فقد تم خلال عام 2017، رفع سقف المنحة لـ /1/ مليون ل.س، وتم تقديم منح إنتاجية لـ89% من الجرحى للقيام بمشاريع إنتاجية، وتوزعت أنواع المشاريع المُنفذة على مشاريع اقتصادية، وريفية (حيوانية وزراعية) ومهنية مختلفة.. (ومنها مشروع تربية الأغنام للجريح نبيل).

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية