هجوم عنيف يبدأ بسيارة مفخخة على إدارة المركبات في دمشق.. ماذا في التفاصيل ؟

قال مصدر ميداني أن الميليشيات الارهاببة في حرستا شنت هجوما جديدا على ادارة المركبات في حرستا بدمشق، حيث بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، فيما تصدى عناصر الحماية في ادارة المركبات للارهابيين المهاجمين ويوقعون في صفوفهم عشرات القتلى والجرحى بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مركز يطال تحركات الارهابيين في محيط الادارة

وأفاد المصدر الميداني لموقع الوطن اونلاين ايضا أن الهجوم جاء بمشاركة “جبهة النصرة” واحرار الشام من محور يقع تحت سيطرة مليشيا “جيش الاسلام” ،

وتقوم الطائرات الحربية بقصف تجمعات الميليشيات الإرهابية في محيط الإدارة ومقتل العديد من الارهابيين ..

هذا و تشهد ادارة المركبات معارك مستمرة منذ أسابيع عديدة، بعد ان شنت المجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية بشن هجوما عنيفا عليها، حيث عجزت عن السيطرة عليها بينما تستمر عمليات الجيش السوري لتطهيرها بالكامل.

كما ذكر الاعلام الحربي المركزي في خبر عاجل أن الجيش السوري فجر نفقاً لميليشيا “حركة أحرار الشام” عند الجهة الشمالية لمحور إدارة المركبات بمدينة حرستا بريف دمشق وأوقع إصابات في صفوفها .

ويتزامن هذا كله مع سقوط عدد من القذائف على ضاحية الأسد بريف دمشق ولا معلومات عن إصابات .

وكالة أوقات الشام الاخبارية + وكالات