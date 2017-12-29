آخر أخبار العام .. ديدان في الفلافل ؟!

ابتداء بغش الألبان والأجبان واللحوم وانتهاء بتقليد الماركات المشهورة من الأرز ووجود ديدان في سندويش الفلافل، تنوعت المخالفات المنظمة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع واحد، كان على رأسها مخالفات الغش، إضافة إلى الضبوط التموينية الأخرى المختلفة بين مخالفات عدم الإعلان عن السعر وعدم حيازة فواتير واتجار بمواد إغاثية تجاوزت 30 ضبطاً.

وحسب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة فقد ضبط معمل ألبان وأجبان يقوم صاحبه بغشها عبر إضافة الزبدة النباتية والنشاء، وبناء على عليه تم تشميع المعمل بالشمع الأحمر وإحالة صاحبه إلى القضاء، كما نظمت المديرية ضبطاً تموينياً بحق قصاب في حماة- طريق حلب يقوم ببيع لسان عجل مقشور على أنه لحم غنم عواس.

وكانت مخالفات المخابز طاغية هذا الشهر في حماة وفق ما ذكرته المديرية، حيث نظمت 5 ضبوط تموينية بحق أشخاص يقومون بالمتاجرة بالخبز التمويني، إضافة إلى ضبط مخبز بسبب حيازته 3 أكياس دقيق تموين وفرها بقصد تهريبها، ومخبز يتصرف بمخصصات يوم كامل من الدقيق التمويني البالغة 28 كيساً بطريقة غير مشروعة ومخالفة لمخبز يتصرف بكمية 25 كيس دقيق تمويني، وقد نظم الضبط التمويني اللازم ومتابعة الإجراءات القانونية.

كما تمكنت المديرية من ضبط كميات كبيرة من مادة الأرز ماركة “الشعلان بسمتي” مزورة وتباع على أنها ماركة أصلية، إضافة إلى تنظيم ضبوط حماية ملكية مع متابعة الاجراءات القانونية، ولم تكن المطاعم أفضل حالاً، حيث أغلق مطعم بعد شكوى وجود “ديدان” في سندويش الفلافل ونظم الضبط التمويني بحقه وتم إحالة الضبط الى القضاء.

المصدر: تشرين