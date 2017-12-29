الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول سوري سابق.. من يكون ؟

أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد المصدرين السابق هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده، وذلك ضماناً لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها.

وبحسب القرار رقم /3095/ تم الحجز على على أموال أحمد بهجات صالح وزوجته وأولاده وكفلائه المتضامين وزوجاتهم وأولادهم، ويأتي قرار الحجز بسبب تعثرهم في دفع القروض المستحقة ولم يذكر القرار أي معلومات عن الجهة المقرضة.

وجرى إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المنقولة وغير والمنقولة لكل من شركة تعمير الشام للاستثمارات المساهمة المغفلة، وشركة طاهر آغا التضامنية ممثلة بالشريكين هما، كريم طاهر آغا ومحمد أسعد طاهر آغا والكفيل عبد المنعم كردية وأموال زوجاتهم وأولادهم وغيرهم.

وكشفت لجنة القروض المتعثرة في تموز الماضي، عن أن قيمة المبالغ التي جرى تحصيلها جراء الإجراءات التي اتخذت لمعالجة ملف القروض المتعثرة وصلت إلى نحو 38 مليار ليرة سورية.

وأضافت اللجنة أنه لم يتم تحصيل أكثر من ملياري ليرة خلال الفترة الممتدة من عام 2013 ولغاية بدء اللجنة في عملها في 2016.

الاقتصادي