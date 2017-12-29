الهلال الشيعي.. حقائق وأوهام

عمر معربوني

“الهلال الشيعي” مصطلحٌ برز للعلن في تصريح للملك الأردني عبدالله الثاني في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2004، بعد سنة ونصف السنة على احتلال اميركا للعراق، تخوّف فيه من امكانية تنفيذ ايران لمخططها القاضي بالسيطرة على العراق وسوريا ولبنان واقامة الهلال الشيعي من البحرين والمنطقة الشرقية للمملكة السعودية مرورًا بايران والعراق وسورية، وصولًا حتى لبنان.

وأنا في هذه المقالة أتوجه لمن يرغب بالوصول الى الحقائق المبنية على المنهج العلمي في البحث، ولا يعنيني اولئك الذين انغمسوا في الوهم والكذب حتى آذانهم، مؤكدًا اني لست محامي الدفاع عن ايران ولا غيرها، فالهدف هو تسليط الضوء على مصطلحات كانت مقدمة لكوارث كبيرة طالت المنطقة ولا تزال في طور الفعل، ومن ضمنها المشروع الفارسي الصفوي المجوسي وغيرها من المصطلحات التي تحاول تثبيت ايران كعدو بديل عن العدو التاريخي للعرب، أي الكيان الصهيوني.

حتى ما قبل اقامة الجمهورية الإسلامية في ايران، لم يكن بين عرب الخليج تحديدًا وايران الشاه أية مشكلة، لا بل على العكس كان هؤلاء راضين بدور الشرطي الذي تتولاه ايران كوكيل للغرب، فكلا الجانبين عرب الخليج وايران كانا حينها يدوران في الفلك الأميركي نفسه.

إنّ تزامن طرح مصطلحات ترتبط بمشروع ايراني فارسي شيعي مع احتلال العراق جاء ليبرر اندلاع الصراع القائم حاليًا في المنطقة، والتي بدأت ملامحه بالظهور في العراق للمرّة الأولى حيث بدأ الكلام عن صراع سني – شيعي برعاية اميركية واضحة، والدعوة الى تقسيم العراق من خلال تصويت حصل في مجلس الشيوخ الأميركي في 26 ايلول/سبتمبر من العام 2007، وهي دعوة غير ملزمة بحسب ما أُعلن يومها لكنها تتقاطع مع ما وضعه بول بريمر الحاكم الأميركي للعراق من اسس للعراق بعد الإحتلال الأميركي، اضافة الى تقاطع بالرغبة مع بعض العراقيين الداعين الى نظام الأقاليم، وهو في كل الأحوال ليس مجال بحثنا الحالي وانما تم ذكر الأمر للدلالة على السياق الذي اتخذته الأمور.

سبق احتلال العراق من قبل الأميركيين العديد من الأحداث، اهمها توريط صدام حسين بحرب استمرت لثماني سنوات بمواجهة ايران انهكت البلدين واستنزفت قدراتهما، خصوصًا ان ايران الثورة استدارت 180 درجة عما كانت عليه ايام الشاه، وجاءت القرارات المتتابعة لتضع ايران في موقع مختلف تمامًا، وأهم هذه القرارات:

1- إغلاق سفارة الكيان الصهيوني وإقامة سفارة فلسطين في نفس المكان كدليل على الخيارات الواضحة.

2- – الإعلان أنّ قضية فلسطين هي القضية المركزية للمسلمين.

3- – الإعلان عن يوم القدس العالمي للتذكير بالقدس عبر الإحتفال بهذا اليوم على المستوى العالمي.

4- إعلان أسبوع الوحدة الإسلامية، وهو يرتبط بخلاف بين السنّة والشيعة حول موعد ذكرى المولد النبوي الشريف، فكان القرار اقامة اسبوع كامل من الإحتفالات للتأكيد على الوحدة بين المسلمين.

5- إنشاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب وهدفه وضع اسس لإزالة ما يمكن ازالته من خلاف عبر الحوار والنقاش ضمن الدوائر العلمية والفقهية، وإبعاد السجال عن الساحات الشعبية واعتباره امرًا مرتبطًا بالمتخصصين وليس قضية عامة يقوم فيها الجدل والسجال على الجهل وعدم المعرفة.

6- دعم المقاومات العربية دون الالتفات لمذهب المقاومين (حزب الله الذي يعتمد على بنيةٍ بشريةٍ شيعيةٍ في لبنان، وحركتا حماس والجهاد الاسلامي اللتان تعتمدان على بنيةٍ بشريةٍ سنيةٍ في فلسطين).

7- إصدار فتاوى من أعلى المرجعيات الفقهية في إيران تحرّم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة وللصحابة الكبار بهدف إنهاء الجدل التاريخي حول هذه المسالة، واعتبارها من الماضي وأنه يجب العمل على فتح آفاق وحدوية بين المسلمين تقوم على عناوين محاربة الاستكبار والخروج من حالة التفاصيل الخلافية والولوج في مرحلة العناوين الجامعة.

هذه الإجراءات الإيرانية شكّلت مسارًا مضادًا للمشروع الأميركي الداعي الى التفتيت والتقسيم لمصلحة امن الكيان الصهيوني عبر خطط بديلة وآليات متجددة بديلة عن الآليات القديمة، وكان لا بدّ من عمل منظّم يعمل على حرف الإتجاهات عبر عمل اعلامي ضخم لا يزال مستمرًا، بهدف ترسيخ ايران كعدو في اذهان وعقول ونفوس الغالبية السنيّة في العالمين العربي والإسلامي، ومنعها من مؤازرة حركات المقاومة بمواجهة الكيان الصهيوني، وهو موضوع وضعت من اجله الخطط خلال اكثر من مائة عام ومنذ ما قبل اعلان اتفاقية سايكس – بيكو.

وعليه، يبرز التناقض الكبير بين توجهات ايران وبين المشروع الأميركي، ولهذا نرى الأنظمة الوظيفية في الخليج تقوم بوضع كامل امكانياتها المالية وغيرها في خدمة المشروع الصهيو – اميركي كونها جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، وإيمانها بأنّ زوال الكيان الصهيوني يعني زوالها، لهذا لا توفر هذه الأنظمة جهدًا إلّا وتضعه في خدمة الصراع القائم كون الأمر يندرج في سياق استمرارها ووجودها ككيانات وظيفية أمّنت للغرب مواطئ القدم المتقدمة للسيطرة على المنطقة وثرواتها.

وإن كان حزب الله يرتبط بإيران ببعد عقائدي، وهو الإيمان بالمذهب الجعفري الإثني عشري وولاية الفقيه فلا رابط يربط بين حماس والجهاد الإسلامي وايران على المستوى الفقهي التفصيلي، فحماس جزء من حركة الأخوان المسلمين والجهاد الإسلامي قريبة من فكر السلفية الجهادية لكنهما معًا اختارتا طريق المقاومة.

إذن، فإيران لم تدعم فئة او مذهب بعينه، وإنّما اختارت طريقًا يرتبط بقضية عادلة هي قضية فلسطين ذات البعد العربي والإسلامي والمسيحي لا بل العالمي، وهي تراها طبعًا بعين الإسلام وتتقاطع في الأمر مع كل من يراها بعينه انطلاقًا من تموضعه الفكري والعقائدي، فهذه سوريا التي يحكمها حزب البعث ارتبطت ايران بها منذ نشوئها انطلاقًا من التقاطع حول قضية فلسطين ونظرة ايران لكل من اميركا والكيان الصهيوني، حيث كان توصيف اميركا ولا يزال بالشيطان الأكبر وعدوة السلام وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الكيان الصهيوني.

ليس متوقعًا برأيي ان تخرج ايران من دائرة الإتهام، وسيبقى الأمر قائمًا طالما ان اميركا تستطيع توفير الإمكانيات والأدوات وطالما يمتلك المشروع الصهيو – أميركي القدرة على الثبات والمناورة، وانا هنا لن اتحدث عن مفهومنا لمحور المقاومة القائم على تناقض القوى المختلفة ومن ضمنها ايران مع المشروع الصهيو – اميركي، فالأمور قطعت مسارات طويلة وبتنا امام متغيرات مفصلية واستراتيجية صنعتها قوى محور المقاومة المختلفة من مختلف المذاهب والأفكار.

بعد سنوات من المواجهة، نحن امام عراق مختلف قليلًا نتمنى ان تذهب فيه الأمور بعد تحرره من قبضة “داعش” نحو الوحدة القائمة على التجانس وليس التعايش، فالكثير من المتغيرات حصلت والكثيرون ممن ضُلّلوا عادوا الى رشدهم وكذلك في سوريا.

أما في لبنان، فإنّ حالة الإنقسام على المقاومة ليست امرًا جديدًا وهي كذلك في فلسطين وهي ستستمر لوقت ليس بالقصير.

ختامًا، ارجو ممّن يعرف شيئًا عن المشروع الفارسي او الصفوي او المجوسي او الرافضي ان يدلني عليه، مع تأكيدي أني وكثيرين سنقاوم هذا المشروع إن وُجد فعلًا، مع اقرارنا بأنّ ايران اصبحت دولة اقليمية بفعل الجهود الحثيثة لشعب ايران في مختلف الجوانب العلمية والإقتصادية والثقافية رغم الحصار المستمر، في مقابل الأخطاء لا بل الخطايا التي ارتكبها العربان في الإبتعاد عن قضية فلسطين، وهو أمر يقترب هذه الأيام من الخيانة لهذه القضية بفعل انفضاح علاقة كيانات الخليج وغيرها بالكيان الصهيوني فوق الطاولة ومن تحتها.

ويبقى الرهان على جذوة النخوة في الشعوب العربية والإسلامية ان تقف الى جانب الأقلية الصامدة التي اختارت طريق المقاومة بديلًا عن طريق الخنوع والذل والخيانة.

بيروت برس