جريمة قتل صائغ في محله في سلحب بحماه تهز الشارع السوري

ذكرت صفحة “سلحب أون لاين” امس، الأربعاء 27 كانون الأول، أن شخصين أقدما مساء أمس على إطلاق النار على الصائغ مالك علي “الشريقي” صاحب محل مجوهرات (الجمان )، ما أدى إلى مقتله فورًا.

وأوضحت أن أحد القاتلين دخل بعد ارتكاب الحادثة ليسرق المصاغ الذهبي من المحل، إلا أنه فوجئ بشقيق القتيل موجودًا في الغرفة الداخلية ليلوذ بالفرار، دون التوصل إلى هويات منفذي العملية حتى الآن.

وتقع سلحب جنوب سهل الغاب وشمال مدينة مصياف في ريف حماة الغربي.

وقد أثارت الجريمة غضبا في الشارع السوري, حيث انها حدثت في السوق في قلب المدينة, هذا وقد ألقت الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات بظلالها على الوضع الامني للمواطن السوري, حيث تشهد بعض المناطق انفلاتا أمنيا و زيادة في عدد الجرائم.