إخلاء سبيل نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها هذا العام

أعلنت إحصائيات قضائية رسمية أن عدد السجناء الذين أخلي سبيلهم في العام الحالي بلغ نحو 14 ألف سجين في دمشق وريفها، كاشفة أن عدد السجناء بلغ حالياً أكثر من 8 آلاف سجين في سجن عدرا من دون أن تحدد طبيعة الجرم.

وقالت مصادر قضائية: إن هناك من يدخلون ويخرجون خلال فترات بسيطة، مؤكدا أن هناك الكثير ممن أخلي سبيلهم مازالت دعواهم منظورة أمام القضاء.

من جهته أوضح مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل أحمد فرواتي أن القاضي الناظر في الدعاوى هو الذي يحدد مسألة إخلاء السبيل وهذا يعود إلى ظرف كل دعوى، مؤكداً أنه لا يجوز لأحد أن يتدخل به إلا القاضي باعتبار أنه هو الناظر في الدعاوى.

الوطن