العميد النمر و قواته يحققون انتصارات هامة في ريف ادلب

حققت القوات السورية بقيادة العميد النمر تقدما هاما في الطريق الى ادلب.

حيث سيطرالجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على قرى المشيرفة و المغارة و تل الورد و الطامة والضبعة بريف أدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع إرهابيين النصرة و الفصائل المرتبطة بها .

وبالتالي فقد أصبحت قرية أبو دالي ساقطة نارياً والتحرير قريب .

كما اكد مراسلونا منذ قليل من ريف ادلب الجنوبي انه و بقيادة وتوجيهات العميد النمر سهيل الحسن تمكن مقاتلو الجيش السوري من السيطرة على المناطق الاتية :

المشيرفة- الدجاج – تل الوارد- تلال مقطع.

وكانت وحدات الجيش السوري بقيادة العميد سهيل الحسن قد بدأت منذ يومين عملياتها العسكرية في ريفي حماة وادلب الجنوبيين , وتمكنت من السيطرة على العديد من المواقع ابرزها ام حارتين و قبيبات الهدى , واليوم المشيرفة ومحيطها .

وقتل خلال تلك المعارك العديد من المسلحين وجرح آخرين كما تم اسر عدد منهم , ومصادرة اسلحة وسيارات مزودة برشاشات بينها سيارات اسعاف.