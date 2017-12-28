بالفيديو: لن تصدقوا كيف حيا قائد الميغ 29 السورية الجنود على الارض !
أظهر فيديو نشر على اليوتيوب مقاتلة ميغ 29 سورية وهي ترسل التحيات للقوات السورية عبر التحليق فوقهم بشكل مخنفض .
ويشاهد بالفيديو انخفاض الطيار السوري بشكل منخفض جدا في مشهد يحبس الانفاس لخطوة المناورة التي نفذها بنجاح تام اثناء تحيته للجنود .
وسبق ونفذ عدد من الطياريين السورين هذه التحية للقوات السورية بعد تحرير المناطق من المجموعات الارهابية .
وتعتبر مقاتلة ميغ 29 من مقاتلات جو – جو السورية , واستخدمت في معارك القلمون سابقا من خلال استهداف المسلحين بمدافع رشاشة مزودة بها للاستهدافات الارضية .
شاهد الفيديو: