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بالفيديو: لن تصدقوا كيف حيا قائد الميغ 29 السورية الجنود على الارض !

Syrian Army Air Force Raids ISIS Hideouts, Gatherings in Homs Countryside
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أظهر فيديو نشر على اليوتيوب مقاتلة ميغ 29 سورية وهي ترسل التحيات للقوات السورية عبر التحليق فوقهم بشكل مخنفض .
ويشاهد بالفيديو انخفاض الطيار السوري بشكل منخفض جدا في مشهد يحبس الانفاس لخطوة المناورة التي نفذها بنجاح تام اثناء تحيته للجنود .
وسبق ونفذ عدد من الطياريين السورين هذه التحية للقوات السورية بعد تحرير المناطق من المجموعات الارهابية .
وتعتبر مقاتلة ميغ 29 من مقاتلات جو – جو السورية , واستخدمت في معارك القلمون سابقا من خلال استهداف المسلحين بمدافع رشاشة مزودة بها للاستهدافات الارضية .
شاهد الفيديو:

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