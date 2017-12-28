الدبابات السورية تصل إلى الشريط الحدودي مع الجولان المحتل !

فادت معلومات أوردتها وكالة أنباء بنقل دبابات تابعة لفرقة الدبابات الرابعة إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري، إلى منطقة تتاخم إسرائيل في مرتفعات الجولان.

وقالت وكالة “أنباء موردوفيا” الروسية إن دبابات “تي-72إم1” من فرقة الدبابات الرابعة انضمت إلى القوات السورية التي تعمل على إخلاء المنطقة من الإرهابيين.

وقد شاركت دبابات الفرقة الرابعة في المعارك ضد الإرهابيين من تنظيم “داعش” التي دارت في شمال شرق محافظة حماة في الأشهر القليلة الماضية.

ثم خاضت دبابات الفرقة الرابعة المعارك ضد جماعة “هيئة تحرير الشام” على الحدود بين محافظتي حماة وإدلب. والآن يقاتل جنود الدبابات من الفرقة الرابعة الإرهابيين في بيت جن، وهي منطقة ذات تضاريس صعبة، غير أن الفرقة الرابعة كانت قد أثبتت مرارا أنها تستطيع مواجهة أقسى الظروف.

وأفادت الوكالة بظهور دبابات روسية الصنع من طراز “تي-72بي3” بحوزة القوات السورية.

وكالات