مقالات بعد تهديد قيادتهم بإقامة الحد .. أعداد كبيرة من مقاتلي تحرير الشام يفكرون بالاستسلام للجيش لضمان رقابهم

FILE PHOTO: Fighters of the Syrian Islamist rebel group Jabhat Fateh al-Sham cheer on a pickup truck after a Russian helicopter was shot down in the north of Syria's rebel-held Idlib province, Syria, August 1, 2016. REUTERS/Ammar Abdullah/File Photo - RTSWG1A