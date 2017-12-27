موقع إخباري مستقل, للمصداقية عنوان
الأخبار

بالأسماء .. دفعة جديدة محررة من سجن دوما

1٬694

أسماء المخطوفين المحررين من سجون دوما

حصلت شبكة دمشق الآن على أسماء الذين خرجوا من الغوطة الشرقية إلى دمشق ، وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الخصوص , وفي مايلي أسماء المخطوفين المحررين.

– أحمد هشام داود آغا – اسم الأم جميلة
– محمد سمير سمسمية – تولد 1965
– براء ة سمسمية – تولد 2000
– علاء سمسمية – تولد 2005
– بسام – اسم الأب هشام – اسم الأم بشيرة
– خالد دنون – اسم الأب محمد – تولد 1968
– هند بكار اسم الأب : يوسف – تولد 1962
– أمينة بنون – اسم الأب : خالد – تولد 2000
– فاطمة – اسم الأب :محمد اسم الأم: روان – تولد 2000
– رائد حمود – اسم الأب مرعي – تولد2001
– زهير جحا – اسم الأب : ياسين – تولد 1982
– عصام – اسم الأب:خيرو تولد 1971
– عصام الجرودي – اسم الأب صبحي – تولد :1977
– علي صهيوني – الأب : بشير – تولد 1995
– علاء الحمد – اسم الأب: ابراهيم – تولد 1985
– فراس عيسى – اسم الأب: يوسف – تولد 1981
– محمد ابراهيم جوقدري – اسم الأب نصرالله -تولد:2001
– محمد خليل – اسم الأب : حاتم – تولد 1992
– محمد السكري – اسم الأب : حسان – تولد 1995
– منير طافش اسم الأب: عبدو – تولد 1973
– يحيى عبود اسم الأب:يونس – تولد 1974
– محمد حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2009
– يونس حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2012
– ميسون سلامة – – اسم الأب : ابراهيم
– جودي اسعد – اسم الأب:وسيم
– وعد العلي

المصدر : دمشق الآن

قد يعجبك ايضا
الأخبار

سلاح الجو لا يفارق سماءهما .. الجيش العربي السوري يضيف إلى رصيده أربع مناطق جديدة في…

الأخبار

تدمير مخبأ يحتوي على أسلحة أمريكية في سوريا

الأخبار

بالصورة …”تي-90″ السورية “ترتاح” بعد القتال

الأخبار

ملاهي جرمانا.. الرقص على إيقاع الحرب

تعليقات
Loading...