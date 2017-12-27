بالأسماء .. دفعة جديدة محررة من سجن دوما

أسماء المخطوفين المحررين من سجون دوما

حصلت شبكة دمشق الآن على أسماء الذين خرجوا من الغوطة الشرقية إلى دمشق ، وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الخصوص , وفي مايلي أسماء المخطوفين المحررين.

– أحمد هشام داود آغا – اسم الأم جميلة

– محمد سمير سمسمية – تولد 1965

– براء ة سمسمية – تولد 2000

– علاء سمسمية – تولد 2005

– بسام – اسم الأب هشام – اسم الأم بشيرة

– خالد دنون – اسم الأب محمد – تولد 1968

– هند بكار اسم الأب : يوسف – تولد 1962

– أمينة بنون – اسم الأب : خالد – تولد 2000

– فاطمة – اسم الأب :محمد اسم الأم: روان – تولد 2000

– رائد حمود – اسم الأب مرعي – تولد2001

– زهير جحا – اسم الأب : ياسين – تولد 1982

– عصام – اسم الأب:خيرو تولد 1971

– عصام الجرودي – اسم الأب صبحي – تولد :1977

– علي صهيوني – الأب : بشير – تولد 1995

– علاء الحمد – اسم الأب: ابراهيم – تولد 1985

– فراس عيسى – اسم الأب: يوسف – تولد 1981

– محمد ابراهيم جوقدري – اسم الأب نصرالله -تولد:2001

– محمد خليل – اسم الأب : حاتم – تولد 1992

– محمد السكري – اسم الأب : حسان – تولد 1995

– منير طافش اسم الأب: عبدو – تولد 1973

– يحيى عبود اسم الأب:يونس – تولد 1974

– محمد حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2009

– يونس حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2012

– ميسون سلامة – – اسم الأب : ابراهيم

– جودي اسعد – اسم الأب:وسيم

– وعد العلي

المصدر : دمشق الآن