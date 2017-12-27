بالأسماء .. دفعة جديدة محررة من سجن دوما

أسماء المخطوفين المحررين من سجون دوما
حصلت شبكة دمشق الآن على أسماء الذين خرجوا من الغوطة الشرقية إلى دمشق ، وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الخصوص , وفي مايلي أسماء المخطوفين المحررين.
– أحمد هشام داود آغا – اسم الأم جميلة
– محمد سمير سمسمية – تولد 1965
– براء ة سمسمية – تولد 2000
– علاء سمسمية – تولد 2005
– بسام – اسم الأب هشام – اسم الأم بشيرة
– خالد دنون – اسم الأب محمد – تولد 1968
– هند بكار اسم الأب : يوسف – تولد 1962
– أمينة بنون – اسم الأب : خالد – تولد 2000
– فاطمة – اسم الأب :محمد اسم الأم: روان – تولد 2000
– رائد حمود – اسم الأب مرعي – تولد2001
– زهير جحا – اسم الأب : ياسين – تولد 1982
– عصام – اسم الأب:خيرو تولد 1971
– عصام الجرودي – اسم الأب صبحي – تولد :1977
– علي صهيوني – الأب : بشير – تولد 1995
– علاء الحمد – اسم الأب: ابراهيم – تولد 1985
– فراس عيسى – اسم الأب: يوسف – تولد 1981
– محمد ابراهيم جوقدري – اسم الأب نصرالله -تولد:2001
– محمد خليل – اسم الأب : حاتم – تولد 1992
– محمد السكري – اسم الأب : حسان – تولد 1995
– منير طافش اسم الأب: عبدو – تولد 1973
– يحيى عبود اسم الأب:يونس – تولد 1974
– محمد حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2009
– يونس حيدر – اسم الأب: قيس – تولد 2012
– ميسون سلامة – – اسم الأب : ابراهيم
– جودي اسعد – اسم الأب:وسيم
– وعد العلي
المصدر : دمشق الآن