الجيش السوري يتقدم بريف حماه و يفرض سيطرته على هذه النقاط الجديدة

أكد قائد ميداني في الجيش السوري، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، بأن القوات الحكومية السورية تمكنت من إعادة السيطرة على قرية “أم حارتين” و”تلة الطويلة” في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وقال القائد الميداني لوكالة “سبوتنيك”: “الاشتباكات لا تزال جارية بين الجيش السوري ومسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها التي لحق بها خسائر فادحة في العديد والعتاد خلال الأيام الماضية من المعارك التي يخوضها الجيش السوري باتجاه محافظة إدلب”.

وكان الجيش السوري استعاد، أخيراً، عدة قرى في ريف حماة الشمالي الشرقي، في إطار تقدمه بالمنطقة لدحر المجموعات المسلحة هناك.

وقال قائد ميداني، في اتصال مع مراسل “سبوتنيك”، إن “الجيش السوري يتابع عملياته ضد مسلحي جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي الشرقي بالتعاون مع القوات الحليفة والرديفة ويواصل تقدمه في المنطقة، واستعاد قرية الظافرية شمال شرق قرية بليل بعد معارك مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها”.