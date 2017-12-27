سامي كليب: بن سلمان يفجر مفاجأة حول سوريا و الرئيس الاسد !!

كتب الصحفي والمذيع سامي كليب في قناة الميادين على صفحته الشخصية على فيسبوك خبرا افاد به بان الملك سلمان اخبر الرئيس الروسي بن بوتين خبرا هاما عن سوريا وجاء الخبر كالتالي :

أبلغ الأمير محمد بن سلمان وسطاء وكذلك الرئيس بوتين بانه ليس هو من ساهم في إندلاع الحرب السورية وأنه يريد إنهاء الدور السعودي فيها ولا يعارض بقاء الرئيس الأسد لكن مشكلته فقط مع إيران..

واختتم سامي كليب بملاحظة لكل من سيعلق بالاسائة لمنشوره :

وكتب :

ملاحظة : من يود التعليق باحترام اهلا وسهلا به . من يرى في نفسه عنتر زمانه ، هناك صفحات أخرى سعودية يمكنه قول ما يشاء عليها ..هنا فقط لمناقشة أفكار محترمة . ليس لدينا وقت لحذف الكلام غير المناسب…