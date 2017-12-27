موقع إخباري مستقل, للمصداقية عنوان
الأخبار

سامي كليب: بن سلمان يفجر مفاجأة حول سوريا و الرئيس الاسد !!

6٬288

كتب الصحفي والمذيع سامي كليب في قناة الميادين على صفحته الشخصية على فيسبوك خبرا افاد به بان الملك سلمان اخبر الرئيس الروسي بن بوتين خبرا هاما عن سوريا وجاء الخبر كالتالي :

أبلغ الأمير محمد بن سلمان وسطاء وكذلك الرئيس بوتين بانه ليس هو من ساهم في إندلاع الحرب السورية وأنه يريد إنهاء الدور السعودي فيها ولا يعارض بقاء الرئيس الأسد لكن مشكلته فقط مع إيران..

واختتم سامي كليب بملاحظة لكل من سيعلق بالاسائة لمنشوره :
وكتب :
ملاحظة : من يود التعليق باحترام اهلا وسهلا به . من يرى في نفسه عنتر زمانه ، هناك صفحات أخرى سعودية يمكنه قول ما يشاء عليها ..هنا فقط لمناقشة أفكار محترمة . ليس لدينا وقت لحذف الكلام غير المناسب…

قد يعجبك ايضا
الأخبار

سلاح الجو لا يفارق سماءهما .. الجيش العربي السوري يضيف إلى رصيده أربع مناطق جديدة في…

الأخبار

بالأسماء .. دفعة جديدة محررة من سجن دوما

الأخبار

تدمير مخبأ يحتوي على أسلحة أمريكية في سوريا

الأخبار

بالصورة …”تي-90″ السورية “ترتاح” بعد القتال

تعليقات
Loading...