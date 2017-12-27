موقع إخباري مستقل, للمصداقية عنوان
الأخبار

عضو مجلس شعب يتعرض للضرب و الاعتداء في أحد شوارع دمشق.. أما السبب !؟

1٬346

تحدثت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تعرض عضو مجلس الشعب محمد عبده أسعد لعملية “طعن” باستخدام السلاح الأبيض “سكين” في منطقة المزة بدمشق ما أدى إلى إصابته بجروح.
وحول تفاصيل الحادثة قال موقع “الوطن أون لاين” أن أسعد تعرض للطعن من قبل الشاب “م. ش” في منطقة المزة.
ونقل الموقع عن مصدر في مجلس الشعب، قوله أن أسباب طعن أسعد جاءت على خلفية مالية دون أن يذكر التفاصيل، مؤكداً أن أسعد خرج من المشفى بحالة صحية جيدة.
كما نقل الموقع عن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قوله أن المجلس يتخذ إجراءات في هذا الموضوع في حال كان الطعن ناتج عن خلفية تتعلق بعضوية العضو في المجلس.
وأضاف العكام أنه إذا كان الطعن لأسباب شخصية فليس للمجلس علاقة في هذا الموضوع باعتبار أن العضوية ليست انحيازاً للعضو.

قد يعجبك ايضا
الأخبار

أين تكمن أهمية تحرير ’محور مغر المير – بيت جن’ في ريف دمشق الجنوبي الغربي؟

الأخبار

الفضائح الثلاث و نوادر جحا الكبرى

الأخبار

سقوط منطقة بيت جن: قرى جبل الشيخ بيد دمشق

الأخبار

“بعد العرس مافي زردة”.. أهالي مسلحي حلب من أوروبا: “والله ندمانين”

تعليقات
Loading...