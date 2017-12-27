عضو مجلس شعب يتعرض للضرب و الاعتداء في أحد شوارع دمشق.. أما السبب !؟

تحدثت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تعرض عضو مجلس الشعب محمد عبده أسعد لعملية “طعن” باستخدام السلاح الأبيض “سكين” في منطقة المزة بدمشق ما أدى إلى إصابته بجروح.

وحول تفاصيل الحادثة قال موقع “الوطن أون لاين” أن أسعد تعرض للطعن من قبل الشاب “م. ش” في منطقة المزة.

ونقل الموقع عن مصدر في مجلس الشعب، قوله أن أسباب طعن أسعد جاءت على خلفية مالية دون أن يذكر التفاصيل، مؤكداً أن أسعد خرج من المشفى بحالة صحية جيدة.

كما نقل الموقع عن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام قوله أن المجلس يتخذ إجراءات في هذا الموضوع في حال كان الطعن ناتج عن خلفية تتعلق بعضوية العضو في المجلس.

وأضاف العكام أنه إذا كان الطعن لأسباب شخصية فليس للمجلس علاقة في هذا الموضوع باعتبار أن العضوية ليست انحيازاً للعضو.